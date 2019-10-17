30分鐘排尿手術…英國男2度送手術室　醒來驚「蛋蛋消失」

▲男子手術後發現自己睪丸被摘除。（圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

英國一名62歲男子氣憤控告英國國民保健署（National Health Service，NHS），因為他在接受一個排尿手術後，醫生竟然未經他同意就摘除了他的睪丸。

綜合外媒報導，男子匿名指控，起初他被診斷出睾丸鞘膜積液（hydrocele testis，陰囊水腫、積水，可能因身體創傷、感染或腫瘤而產生，有機會造成不孕），此病症一般會經由手術切除鞘膜積液囊來解決問題。

不過，男子今年4月前往坎布里亞（Cumbria）的佛內斯醫院（Furness General Hospital）進行30分鐘的手術後，醒來卻發現自己的右邊睪丸消失，但卻沒有人告知他切除原因，當然也沒有事先告訴他要切除睪丸。

「第一次手術搞砸了，我敢肯定醫生作了什麼事，導致我睪丸的血液供應的切斷了。」原來，當時男子手術後仍使用引流管排出液體，但卻越來越腫脹疼痛，像醫生反應後，又被送入手術室，醒來就已經切除睪丸，原因則是因為感染。

報導指出，一般相同病症的患者手術當天就能出院，但男子卻必須住院12天。如今男子氣憤向莫克姆大學醫院NHS基金會（UHMBT）提出正式投訴，並成為一起嚴重的臨床事件，調查預計10月底出爐。

男子表示，他的睪丸至今仍會疼痛，還有一處腫塊，讓他手術後仍持續服用嗎啡，還有疑似因睪丸激素水平過低造成的夜間盜汗，對他造成在自信、生活上的巨大影響，他再也不敢讓妻子看見他脫光衣服。

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