克服美圍堵行動！華為前3季營收成長1/4：繼續提高營運效率＋品質

▲面對美方圍堵行動，華為營收仍持續進步當中。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

雖然美國在全球號召盟友圍堵中國電信設備巨頭華為，不過華為昨（16）日公布，今年1到9月營收較去年同期成長近1/4，期間內實現銷售收入6108億元人民幣（約新台幣2兆6200億元），純益率也來到了8.7%。聲明也稱，「公司聚焦ICT（資訊科技和通訊技術）基礎設施與智慧裝置，持續提升公司營運效率和品質，這也讓2019年前三季業務運作平穩，實現穩健經營目標。」

▼華為一直以先進的5G技術吸引客戶。（圖／達志影像／美聯社）

據科技網站「Gizmodo」報導，儘管受到美國製裁影響，華為前三季業績依然保持平穩，該公司聲明提到，消費者業務是華為當前營收佔比最高的一塊，智慧型手機業務前三季發貨量超過1.85億台，同比增長26%；PC、平板、智慧穿戴、智慧音頻等新業務也增長迅速。

報導也指，總部位於深圳的華為，是全球領先的電信網路設備供應商，亦是全球第二大智慧手機製造商。美國商務部在5月將華為列入「實體名單」，禁止美國公司向華為出售技術，當時外界普遍猜測此舉會阻礙華為的發展能力，但事實卻並非如此，至少目前仍看不出成效。據悉，美國一直重點關注華為在全球5G電信基礎設施的部署，因為這是華為最為驕傲的領域。

▼華為門市。（圖／記者邱倢芯攝）



美國政府還曾警告盟國，華為與北京和解放軍關係太過緊密，質疑該公司的創始人任正非曾與解放軍合作，因此利用國家安全顧慮為理由，向全球遊說避免使用華為的電信設備。不過華為在今年7月曾發聲明，美國的限制並沒有損害他們的業績，因為仍有許多客戶爭相要求廉價的技術，現在就斷定華為的未來還為時過早。

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