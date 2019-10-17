公務員小三與他戰遍各地！FB囂張放閃「想你」　正宮上門怒吼：這個髒女人

▲鄧女發現老公外遇，氣得怒譙小三「髒女人」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／新北報導

鄧姓女子抓包丈夫與張姓女子大搞婚外情，不但多次出遊，還發生性關係，甚至在臉書大方放閃照，還寫下「想你」等，讓她氣得跑到張女家門口痛罵，「髒女人、妳這個公務員這麼骯髒」等。案經張女提告，新北地院依公然侮辱判罰鄧女5000元，但合議庭認為婚為情是事實，因此改判無罪。檢方再提上訴，高院則認為，鄧女所作符合公然侮辱，因此又改判罰5000元，如易服勞役。

判決書指出，2018年4月18日晚間，鄧女因發現丈夫外遇，竟氣得跑到小三張女住家門前罵「髒女人」、「你這個公務員是這麼骯髒」、「妳這種髒女人」、「妳敗壞社會善良風氣」」等，後來被張女提告公然侮辱罪。新北地院一審時被判罰鄧女5000元，她不服上訴，還激動表示，「在我的認知下他們的行為是骯髒的、敗壞社會善良風俗的，我只是做事實陳述。」

經過調查，鄧女丈夫和張女發生婚外情是事實，所以鄧女說的話儘管內容尖酸刻薄，但所述屬實，並非毫無意義的謾罵，更沒有故意杜撰意圖貶損名譽，難認有實質惡意，雖然讓張女感到不快或影響名譽，仍屬憲法所保障言論自由範疇，因此改判無罪。

然而，檢方再提出上訴，而高院認為，鄧女所罵的言論足以認人感到難堪，且感覺人格受攻擊，也足以貶損他人的名譽及尊嚴，因此符合公然侮辱要件。另外，高院認為，即便鄧女所訴是事實，但她應該尋求正常管道來求償，但她卻跑到對方家外謾罵，還合理化這樣的行為，這樣是不被法治國家所允許的。

高院最後考量張女因先跟鄧女丈夫有婚外情，表示她並沒有尊重鄧女家庭及婚姻，但鄧女確實沒有適當控制自己的情緒，因此判她須賠償張女5000元，如易服勞役。全案上訴三審審理中。

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