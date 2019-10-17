兒子打翻熱茶…他秒拉褲子「皮膚跟著掉」5%燙傷　一動作救回0疤痕

記者林瑩真／綜合外電報導

英國伯克郡（Berkshire）一名父親看見兒子打翻剛泡好的熱茶，第一時間將幫兒子脫褲子，卻連皮膚都跟著扯掉。幸好，這名父親回神後，想起要將兒子放入浴缸泡水，免除兒子大面積的皮膚傷害。

綜合外媒報導，史考特格雷（Scott Gray）是2名兒子的父親，日前他4歲的兒子與2歲的弟弟打鬧，不慎將一杯剛泡好的熱茶打翻，自己也被燙得跌落在地，哭聲才讓史考特格雷注意到這件事。

史考特格雷為了查看兒子傷勢，當下反應就是想幫兒子脫褲子，不料「我拉了他的褲子，他的皮膚也掉了」，嚇得史考特格雷立刻停手，接著抓起兒子就放到浴缸裡，開始猛沖冷水。

「我用腦袋想了一下，如果冷水對燒燙傷的手有效，那對腿一定也有效。」史考特格雷說，他只有幾秒鐘的思考時間，之後就持續為兒子沖水直到救護車到來，將兒子送往燒燙傷專科的病房。

所幸，醫師表示因為史考特格雷的立即反應，雖然他的兒子有全身皮膚5%面積的燒燙傷，一般要移植其他部位的皮膚來治療，會有終身疤痕，但卻奇蹟似的並沒有任何其他損害，幾天後就順利出院。

報導指出，英國近5年有超過3.5萬名嚴重燒燙傷的兒童，將近一半案例是因熱食、飲品所導致，因此提醒英國家長，不要讓孩子獨自飲用熱茶，避免燒燙傷意外的發生，尤其疤痕會跟著孩子們一輩子。