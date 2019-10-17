多年求子無果！75歲印婦試管終懷孕　醫院逼早產「真的太老」女嬰出生680克

▲女嬰出生只有680公克。（示意圖／取自LibreStock）

記者林瑩真／綜合外電報導

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）一名婦女因為多年沒能懷孕，又渴望與丈夫擁有自己的孩子，決定嘗試試管嬰兒。雖然試管成功，但她已經高齡75歲，12日晚上順利生下的孩子只有680公克。

綜合外媒報導，75歲的普拉哈（Prabha Devi）因為跟80歲的丈夫求子多年，但自然受孕的結果卻讓他們屢屢失望，不得不選擇領養孩子。不過他們仍然渴望自己的孩子，因此在去年進行試管嬰兒。

幸運的是，他們真的成功懷孕，但不幸的是，懷孕過程並不順利。普拉哈在懷孕30週（約7個多月）就前往醫院進行超音波檢查，被診斷出有併發症，因此必須提前剖腹產。

「她又病又老，我們不能拿她及孩子的生命冒險，以這個年齡懷孕6個多月已經很令人吃驚了。」醫生說，如果還不接生，普拉哈很有可能面臨危險，孩子也可能胎死腹中，因此最後決定強行生產。

院方指出，因為普拉哈並沒有實質文件，不能得知確切年齡，只能猜測72至75歲，「就是非常老」，而且肺部有嚴重疾病，光是剖腹產就已經是一個非常有挑戰的手術。

幸好，嬰兒順利出生，雖然只有680公克，一出生就必須戴上呼吸器、入住新生兒重症監護室（NICU），但情況穩定，只要能增重至1500公克，就能夠出院回家，再由母親撫養。

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