歐盟高峰會今登場！脫歐協議難產　強生「攻頂說」喊話：進入最後階段

▲ 英國預定於31日當地晚間23時脫離歐盟，但雙方協商3年多仍未達成最終協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國脫歐談判迄今仍因北愛爾蘭邊境談不攏，儘管雙方都想在歐盟高峰會17日登場前簽署最新版本的脫歐協議，但消息人士16日當地晚間透露，現階段仍無法達成協議，雙方官員會在比利時布魯塞爾持續針對技術性細節磋商。

▲ 強生17日將前往布魯塞爾參加歐盟高峰會。（圖／路透）

BBC報導，英國預定於31日當地晚間23時脫離歐盟，但這也讓愛爾蘭島原本形同虛設的499公里國界頓時成為「硬邊界」，而這也是雙方遲遲無法達成協議的主要關鍵癥結點。強生的新脫歐版本是讓北愛爾蘭自行批准或拒絕邊境方案，也就是北愛一同與英國脫歐，不會有主權完整性被破壞的問題，但實際上採用歐盟關稅規定。

▲ 愛爾蘭共和國統治著愛爾蘭島6分之5面積，其餘6分之1是英國的北愛爾蘭，兩者之間的邊界長約499公里。（圖／路透）

據瞭解，歐盟認為此一作法比具有爭議性的北愛爾蘭邊境保障措施還要好，但草案仍需得到英國政府批准。根據BBC政治線編輯庫恩斯柏格（Laura Kuenssberg）瞭解的狀況，目前英國、歐盟、愛爾蘭三方的問題基本上已解決。但北愛民主聯盟黨（DUP）消息人士已警告，強生的提議與黨內所能支持的內容仍有差距。

強生17日將前往布魯塞爾參加歐盟高峰會，但他形容，若以攀登聖母峰來做比喻，脫歐談判目前的進度已來到最終關卡希拉蕊台階（Hillary Step），但這最後一里路仍被雲霧環繞。

▼ 前首相梅伊（Theresa May）曾提出北愛爾蘭邊境保障措施（backstop），但被國會否決。（圖／路透）