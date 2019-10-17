「直到世界末日，他都是我兄弟」！一句孤兒院內承諾...他和無血緣哥在美國重逢

實習記者賴韻如／綜合報導

「直到世界末日，他都是我兄弟，我不會放下哥哥一個人！」一句在孤兒院內的約定，讓這對無血緣關係的兄弟再度重逢。大陸孤兒申杰（Josh Clarkson）於4年前被美國家庭領養，即便當時的他語言不通，還是為了信守承諾，試圖說服美國家庭領養他的「哥哥」國福亮（Liam Thurlby）一起來美國。

據The Nansas City Star報導，這段動人的故事始於大陸東北臨沂一間孤兒院。申杰以及國福亮從出生時就被棄養，對於當時只有3歲、5歲的他們，對方就是全部。兩人在某一次深夜裡無意間做出了一輩子的約定，申杰說，「如果你先被嶺養，答應我，你會想辦法讓我也一起被領養；假如我先被領養，我也會這麼做。」

▲申杰和無血緣關係的國福亮感情深厚。（圖／翻攝自微博）



申杰在9歲那年，被居住於美國堪薩斯城的簡·克拉克森（Jan Clarkson）領養，儘管他和國福亮距離了1萬多公里，卻仍然沒忘記當初所做的承諾，申杰只要有機會和養父養母一起去社區聚會、朋友活動，都會竭盡所能的誇讚國福亮的好，希望有家庭願意收養。申杰說，「他已經13歲了，已經快到無法被海外收養的年齡極限14歲，而他出生就患有小眼症，導致他出生時就幾乎全盲，這影響了他能被收養的機會，我再不努力，哥哥就再也來不了了。」

某天，申杰在因緣際會下到了位於Overland Park的瑟爾比（Thurlby）家中作客，他也向初次見面的克利絲汀·瑟爾比（Kristin Thurlby）勇敢的介紹國福亮，「他是最棒的，他很聰明，雖然眼睛看不見，但他是我的哥哥。」沒想到瑟爾比夫婦很快地就達成共識，決定要收養這位在申杰口中的「完美哥哥」。

▲國福亮和瑟爾比一家人。（圖／翻攝自Facebook／Hannah Thurlby）



畢業於哈佛、現為兼職教授的克利絲汀表示，家中除了已經有了2個親生女兒（Hannah、Carolyn）外，10年前還從大陸收養了一名剛出生的女嬰（Elliese），「尤其是Elliese，我們最害怕無法獲得她的支持，擔心她無法接受第一位男性兄弟。」沒想到在Elliese在知道國福亮已經快到達收養年齡限制後，竟表示「那要快一點行動！」這也讓克利絲汀相當感動。

不久之後，瑟爾比一家人就去飛去了臨沂的孤兒院，經過審核後，便順利收養了國福亮，將他帶回美國的家中。克利絲汀回憶道，當時申杰一看到哥哥，開心地跳起來擁抱，而國福亮也是那時才知道，原來是因為申杰的幫忙，才讓他順利被收養，來到美國並重逢。

▲▼ 國福亮和瑟爾比一家人 。（圖／翻攝自Youtube／Hannah Thurlby）



克莉絲汀坦承，在前兩年，對於國福亮來說非常挫折，他不太會說英語，飲食習慣也和我們大不相同，更從來沒讀過一般學校，「當時他常常會抱怨英文好難，課業好難，上學好難。我和丈夫花了好長的時間陪伴、鼓勵他，我告訴國福亮，有時候我們就是要跨出舒適圈，這就是活著的意義，我們會陪著你，並且永遠不會放棄你。」

▲國福亮是田徑隊的短跑健將 。（圖／翻攝自微博）



現在的國福亮不僅熟悉了美國的一切，在克利絲汀指導下，學校課業方面幾乎全拿A，更因為假日會和一家人去運動，找到了自己的興趣，目前是田徑隊的短跑健將。克利絲汀說，「我們對他，就像對待自己的親生孩子一樣，現在國福亮是我們生活中最重要的人之一，也是我見過的最鼓舞人心的人之一。」