穆迪首席經濟學家：未來1年半全球經濟衰退風險「高到令人不安」

▲國際信評機構穆迪分析的首席經濟學家薩帝16日表示，未來一年半內，極有可能發生經濟衰退。（示意圖／達志影像）



實習記者陳妙津／綜合報導

繼國際貨幣組織（IMF）下修今年經濟展望後，穆迪分析（MOODY'S ANALYTICS）的首席經濟學家薩帝（Mark Zandi）16日警告，全球經濟有極高風險將在未來12-18個月內，面臨全面衰退，而且機率「高到令人不安」，即使沒有衰退也將更加疲軟，而決策者恐無法扭轉此趨勢。

據CNBC報導，薩帝表示，要避免經濟疲軟，必須同時考量諸多因素，包括川普有沒有升級與中國之間的貿易戰、英國是否找到脫歐解法，以及各國央行持續推行貨幣刺激方案。

薩帝說，「全球經濟衰退的可能性很高，令人憂心忡忡，我認為如果某些事不能堅持下去，那衰退風險很高。」雖然其他經濟學家並不認為經濟衰退會發生，但薩帝認為經濟增長會持續減弱。

IMF前中國事務部主管、康乃爾大學教授普拉薩德（Eswar Prasad）表示，儘管消費者目前支撐住多個經濟體維持增長，但這不可能一直持續，「不要指望消費者和家庭保持穩定消費，關鍵是制訂一套政策，讓消費者及企業信心復甦，最終促進投資意願。」

國際貨幣基金組織（IMF）也在近期下調對全球經濟成長的預估。報告中預測，今年全球經濟將增長3%，2020年時則將增長3.4%，分別都低於7月時預估的3.2%及3.5%。

IMF認為經濟成長減弱主因為貿易壁壘增加，以及地緣政治局勢惡化，並呼籲要採取「平衡」的方式抵禦這些風險。

薩帝則同意政府應增加支出以維持經濟成長，但也認為有許多主要經濟體不會走這條路線，例如美國兩黨正在為川普彈劾案相互鬥爭，國會不太可能通過任何減稅方案，而德國可能有餘裕可以提升支出，但難以在立法層面落實，「這無助於信心。央行已耗盡政策空間，我們需要財政決策者加倍努力，但我認為目前尚不清楚作此決定的政治意願將來自何處。」

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