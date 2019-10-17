最狂仿冒品！工程師爸為11歲兒3D列印打造「1：1藍寶堅尼」

實習記者賴韻如／綜合報導

美國11歲的巴克斯（Xander Backus）常常在家玩XBOX，非常熱愛遊戲裡一款跑車藍寶堅尼「Aventador」，但現實中的藍寶堅尼卻要價台幣2700萬，非一般人能負擔。 巴克斯的父親為了圓兒子的夢，決定替他打造一款可以駕駛的「1：1超狂仿冒車Lamborghini Aventador」。

據UPI報導，身為工程師的父親斯特林（Sterling Backus）決定開始這項艱難的挑戰後，先是找來一輛模型車做為參考範本，並使用3D列印製作了整個Lamborghini Aventador的外型，但由於3D列印的塑料不夠堅固，因此他還將碳纖維包覆在零件上，接著再並用環氧樹脂覆蓋，防止車子在陽光底下融化。

▲▼斯特林幫兒子圓夢，打造一輛藍寶堅尼。（圖／翻攝自／Facebook／lasersterling）



斯特林表示，單單前輪煞車的散熱口就花了整整52小時才完成，其他小組件還包括了前後車燈指揮燈、Lamborghini Aventador所配備的鐮刀式車門等，都是在YouTube裡尋找教學影片邊學邊做。目前這輛「仿冒車」也已經裝入了引擎以及變速箱，是一輛可以實動的車。

▲斯特林透過參考網路上影片以及跑車玩具模型來完成。（圖／翻攝自／Facebook／lasersterling）



雖然斯特林並沒有詳細公布該車的引擎規格，但從他發布至YouTube的試駕影片中可以得知，這輛車一定搭配了不簡單的動力配置，因為在斯特林發動車輛後，後方的排氣管發出了非常渾厚的聲浪。報導中指出，這輛車將於明年正式完工，斯特林也預計將於春天便可以開著這輛「自製跑車」載兒子上學。

▲自製跑車將於明年春天完工。（圖／翻攝自／Facebook／lasersterling）