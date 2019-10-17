威脅把「壞壞片」PO網　程式設計師逼前女友上床又偷錄

▲台中1名范姓男子因不滿女友提分手，竟用公開女方性愛照及影片的方式威脅2人再次發生關係。（示意圖，與本案無關／免費圖庫pxhere）

記者徐愷昕／台中報導

台中1名程式設計師范姓男子因涉詐欺案被查扣電腦硬碟，警方蒐證過程中意外發現他因不滿被提分手，還涉嫌威脅性侵前女友小美（化名），偷拍攝性愛影片得逞。全案在經追查後，台中地院依妨害性自主罪判范男3年有期徒刑， 仍可上訴。

據判決書，范男與小美原為男女朋友，2018年開始2人感情逐漸走下坡，小美提出分手後范男不願接受，便開始透過LINE傳送小美的裸照及私密處照片給她，同時還傳送「我等著看你在網路紅」、「哪天你在A 片外流看見你自己別意外」、「禮拜一你沒出現你等著瞧」、「你不來也OK我直接處理你」等文字訊息，威脅小美再次到他住處跟他發生關係，否則要將一切公諸於世。

小美接到訊息後相當警張害怕，擔心自己的裸照及性愛影片會外流，因此答應范男會赴約並會與他發生關係，而其實小美赴約當日，范男又架設了錄影機，再次偷錄下2人當天的性愛過程。

事後，小美並未主動提出告訴，一切會被揭開是因2018年底，范男因涉詐欺案被查扣電腦資料，檢警在蒐證實意外發現硬碟中的竊錄影片，再經傳喚小美到案說明後才知悉上情，同時，也才得知小美遭性侵一事。

范男在檢警調查時辯稱，2人每次發生關係都是你情我願，堅決否認強制性交。而小美則如實說出事發經過，表示過中遭威脅、恐嚇，因擔憂私密照外流，才會在半推半就下與范男發生關係。

雖然後來法官審理時小美改變說詞，表明自己當下也沒有完全不願意與范男發生性行為，但法官審酌後認為證據已足，小美明顯是因為事後又遭威脅，在強大壓力下才會出現迴護范男的說詞，證詞已受汙染。台中地院最後依強制性交罪判范男3年有期徒性，仍可上訴。

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