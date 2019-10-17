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25萬支「毛骨悚然」兒童情色影片！韓國暗網以比特幣交易　338名戀童癖遭逮

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▲▼美、英、韓等國聯手破獲兒童色情暗網。（圖／翻攝自美國司法部）

▲美、英、韓等國聯手破獲兒童色情暗網。（圖／翻攝自美國司法部）

實習記者陳妙津／綜合報導

韓國暗網兒童色情網站「Welcome To Video」以比特幣販售25萬支令人「毛骨悚然」的兒童色情影片，其中包括極年幼受害者遭性侵的畫面，並在網站頁面上明確寫出「請勿上傳成人色情片」。經由美國、英國、德國及韓國聯手破獲該網站後，共有337名戀童癖遭逮，警方則在美國、英國、西班牙等地救出至少23名受害者。而網站中將近一半的影片連執法人員都沒有見過，也讓英國國家犯罪局表示「兒童色情的嚴重度、規模及複雜性都不斷增加」。

據《路透社》報導，「Welcome To Video」由韓國一名孫姓男子所經營，也是最早使用比特幣交易兒童色情內容的公司之一，允許用戶交易時隱藏真實身分。用戶能夠以比特幣換取「積分」，也能透過上傳新的兒童色情片賺取，用來下載或購買影片，或升級成VIP帳戶。

▲▼家暴,受虐,女童,男童,性侵。（圖／123RF）

▲已至少有23名兒童受害者獲救。（圖／123RF）

目前孫男已經被捕，並遭南韓法院判處1年6個月有期徒刑。美國司法部則表示，執法人員透過網站，已在美國、英國、西班牙等地，救出至少23名兒童受害者，但還有許多孩子的模樣沒被辨認出，該網站則至少擁有價值37萬美元的比特幣，會透過3個未具名的比特幣交易所進行洗錢，涉及該案而遭起訴的某幾名犯嫌，可能最高被判處15年有期徒刑。

美國調查負責人福特表示，這是由國稅局的機密警示開始展開的調查。而英國國家犯罪局則說，在對一名英國學者進行調查時發現該網站，該名英國學者於2017年10月認罪。不過美、英、韓國的執法人員都坦承，這是迄今為止遇過最大的兒童色情犯罪之一。

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