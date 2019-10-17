影／不會就此退縮！岑子杰遭襲擊　民陣：星期日尖沙咀見

記者馬叔安／綜合報導

香港民陣召集人岑子杰16日晚間遭不明人士襲擊，民陣同一天晚間發佈6項聲明，除了對這次事件的譴責，要求警方徹查，也強調「五大訴求，缺一不可，香港人，星期日尖沙咀見」。此外，聲明也呼籲更多人走出來，「向兇徒和政權表明我們不會就此退縮。」

▲香港民陣召集人岑子杰。（圖／翻攝自岑子杰臉書）

「民間人權陣線 Civil Human Rights Front」臉書16日晚間發表【民陣就召集人岑子杰遇襲聲明】，內容提及，民陣召集人岑子杰，當日下午七時許在旺角鴉蘭里遇襲。4到5 名兇徒以鐵槌襲擊岑子杰，附近有車房職員嘗試上前阻止，卻被兇徒以刀恐嚇，兇徒行兇後即登上一輛七人車逃去。

聲明指出，岑子杰倒卧地上，頭部流血，手腳關節亦受傷。岑送院時清醒，現在急救中，需要留院治理。此外，民陣強烈譴責今次事件，要求警方徹查，將兇徒輯拿歸案。

聲明並引述岑子杰在救護車上「有一句說話對香港人講」：「五大訴求，缺一不可！」。聲明並寫道，民陣星期日大遊行必定繼續舉行。身處這樣一個血色恐怖時代，我們要保護同路人，就不能被政治恐怖戰勝我地既良知。我們呼籲更多人走出來，向兇徒和政權表明我們不會就此退縮，「五大訴求，缺一不可，香港人，星期日尖沙咀見。」

▲民陣召集人岑子杰遭5漢鐵鎚襲擊，倒地血濺馬路。（圖／翻攝臉書）

香港警方稍早證實，16日晚間7時40分接獲報稱，稱在鴉蘭里4號對面有6至7名男子打鬥，一名傷者頭部、手部流血。民陣也證實，岑子杰今晚前往民陣大會期間遭兇徒以鐵鎚襲擊。這已經是岑子杰第二度遇襲。他今年8月也曾在餐廳遭2名持球棒和鐵條的男子襲擊，但當時身旁友人保護。

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