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川普罵「小三政客」！裴洛西暴怒退席：他情緒崩潰　為撤軍敘北推特交鋒

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲ 川普下令撤軍敘北，讓土耳其軍長驅直入。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）日前下令撤軍敘利亞北部，被指默許土耳其以打擊恐怖分子為由，出兵攻擊庫德族人。白宮16日針對川普的爭議性決定召開會議，一度氣氛火爆。川普會中怒罵眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）是「三流政客」，裴洛西事後則稱川普「情緒失控」，2人還在推特上隔空較勁。

CNBC援引民主黨一名助理說法指出，川普以冗長且誇張的獨白開始這場會議，宣稱曾就土耳其出兵的決定寫信給總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。這封信函在16日曝光，可見川普向艾爾段寫道，「你不想為成千上萬人的死亡負責，我也不想為摧毀土耳其的經濟負責，但我會的。別當硬漢，別當個傻子！我晚點打給你。」

▲▼川普致函土耳其總統艾爾段。（圖／路透）

▲ 川普寫給艾爾段的信函曝光。（圖／路透）

綜合美媒報導，這場敘利亞政策會議很快演變成針鋒相對的爭論，部分民主黨議員憤而提早退席。與會的民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）透露，川普會中當面稱裴洛西是三流政客，讓裴洛西和眾議院多數黨領袖霍耶（Steny Hoyer）馬上轉身離開。

舒默指出，「他（川普）是在侮辱人，尤其是針對議長。她（裴洛西）完全保持冷靜，但他稱她是三流政客。」他指控，川普無意對話，而是採取骯髒的汙衊；此次會議已經演變成謾罵，對川普對待裴洛西的方式「深受冒犯」。他長達6屆總統任期的國會議員生涯中，從未見過如此無禮對待政府平等分支的總統。

裴洛西走出白宮向記者表示，「很遺憾的，我們目睹總統情緒崩潰。」她也澄清，川普對她說的是「小三生（third grade）政客」而非三流政客，她當下也回嗆，「我倒希望你是個政客咧。」

當天稍早聯邦眾議員在表決中以354對60的壓倒性票數通過一項譴責川普撤軍的決議，一面倒的批評他的決定。裴洛西指出，這次投票結果顯然令川普大受打擊。

與會的其他民主黨人則抱怨，原先期待聽到川普解決敘利亞危機的方法相關細節，卻只聽到他以貶損的口吻謾罵國會民主黨人和前總統歐巴馬（Barack Obama）。

▲▼美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

▲ 裴洛西提早退席，向記者發表談話。（圖／路透）

裴洛西等人離場後，兩黨都有議員留下來繼續開會。會議結束後，共和黨籍的眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）指責，裴洛西怒氣沖沖的走出會議室並不得體，「看到民主黨領導人退出這場會議，令人非常失望。當危機出現時，領導人應該留下來，不論他們喜歡與否。」

白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）也否認民主黨人對這場會議的說法，稱川普的決定經過考量且實事求是，對裴洛西斷然離席的舉動感到不解，但並不意外，「她無意傾聽或參與有關美國國家安全的重要會議。當民主黨領袖階層選擇走出門並對著攝影機發牢騷，會中的其他人卻選擇留下來，代表國家工作。」

川普事後在推特上傳一系列會議照片，其中一張裴洛西指著川普的照片上還留下「緊張兮兮裴洛西精神錯亂的情緒崩潰」的註解。裴洛西稍後則將這張照片設為她推特帳號的封面照片，回敬川普。川普接著又推文嗆道，「她今天在白宮徹底情緒崩潰，讓我看得很難過。為她祈禱吧，她病得很重。」

▲▼ 川普發文嗆裴洛西，裴洛西則把照片設成封面。（圖／翻攝自推特）

▲▼眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）推特。（圖／翻攝自推特）

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