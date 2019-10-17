蔡民調大勝韓　藍委陳宜民：就像去年的陳其邁

▲ 藍委陳宜民。（圖／中評社）

圖文／中評社

針對中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜目前民調落後蔡英文，韓的國政顧問團成員、來自高雄的國民黨不分區立委陳宜民向中評社表示，的確會有民調測不到真正民意的狀況，現在整個氛圍像回到去年，韓在高雄對上陳其邁一開始一樣，當時大家都覺得陳是躺著選，現在的蔡英文就有點像陳其邁，覺得勝券在握，但事實上不是這樣，蔡的施政不力很多地方可以打，這是韓接下來要用力的地方。

距離2020大選僅剩87日，國民黨2020參選人韓國瑜的各式民調近期卻大幅下滑，與蔡英文有明顯差距，讓藍營支持者開始焦慮。而韓國瑜昨天已宣布請假投入大選，展開全台22縣市的產業學習與傾聽土地之旅，期望對其選情能帶來翻轉效果。

對於韓國瑜的民調狀況，陳宜民接受中評社訪問時表示，的確會有民調測不到真正民意的狀況沒錯，內部的PK小組開會，國民黨副主席、韓競選總部總幹事曾永權就有提到，國外也有相關單位做民調結果，韓僅輸蔡3％左右，只是沒公布，所以就是要看民調怎麼做。

▲藍委陳宜民辦公室。（圖／中評社）

陳宜民說，現在整個氛圍，就像回到之前的韓國瑜對上陳其邁一開始的氛圍一樣，當時大家都覺得陳是躺著選，現在氛圍蔡英文有點像陳，是以逸待勞，加上賴清德可能歸隊，綠營覺得勝券在握。但事實上不是這樣，蔡英文施政做的不好，很多地方都有可議之處，不僅是成效不彰，且過程都充滿不公不義，這些都是韓可以強打的地方。

韓國瑜是否該多講政策，讓大家了解蔡英文的施政不力？

陳宜民表示，現在從韓國瑜的策略來講，因為有顧問團，每個禮拜開直播都會針對重要議題來講，長照政策三周前已推出，上周是談兩岸，政策陸續推出，會讓民眾了解也有個比較，選擇韓會走什麼樣的政策。

而顧問團談的都是比較細的部分，要轉化成庶民語言，讓韓國瑜能在每一場的造勢中說出來，每周端出牛肉，民眾有什麼看法，再透過“立委”來反應，修正後更符合民意的政見。

陳宜民說，現在顧問團、立法院黨團，加上韓國瑜競選總部和PK小組，每周都會固定開會，再接下來韓全台走透透時，政策後援部隊也會協助，而黨團就是揭弊、打弊案，預算審查點出蔡政府大撒幣的荒謬，各自分工相當明確。