禁不住砲轟！Dior半夜發道歉聲明「堅持一個中國」　滅火演講簡報遺漏台灣

▲Dior遭中國網友施壓承認一個中國。（圖／翻攝自微博下同）

記者陳亭伃／綜合報導

自今年8月開始，精品界的「政治煙硝味」越來越濃烈，COACH因為在設計T恤上出現香港、台灣字樣，並與其他「國家」並列，惹來中國網友一陣撻伐，如今精品品牌Dior（Christian Dior）也在17日凌晨於微博上公開表態「政治立場」。

Dior之所以於凌晨突然表態政治立場，主要是因為Dior在中國一所大學中進行宣傳演說，而準備的簡報影片中，所標示的中國領土「少了台灣」引發台下同學激烈反應。針對台下同學發問「為何地圖上沒有台灣？卻反而有面積更小的海南島？」負責回應的人則表示，中國大陸為中國，中國大陸加上香港、台灣則是「Great China」，這樣的回應立刻引發學生不滿，進而在網路上討論。

▲Dior發出聲明。

Dior官方17日在微博上發聲明稿表示，尊重中國主權的完整，與該演講人也沒有關係，「本公司強調，這是一個不代表公司立場的員工個人失當行為，內部已經著手調查，並承諾予以嚴肅處理。」

隨著香港示威持續，中國網友對於國家「主權」，堅持一個中國原則的想法越來越明顯，甚至連被認為是支持台獨或是港獨的飲料店也都遭到中國網友拒喝抵制。自今年8月開始從Versace到Coach、Givenchy、Calvin Klein（CK）、施華洛世奇SWAROVSKI、日本運動品牌ASICS以及LVMH集團下的美妝品牌Fresh都遭到砲轟，如今連精品龍頭之一的Dior也難逃發出道歉聲明。

▲台下學生反應激烈，指沒有將台灣規劃在中國領土內。