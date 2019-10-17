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史上「最恐怖戀童魔」死因曝光！遭「繃帶絞殺+牙刷刀狂刺」慘死

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▲▼性侵逾200童...6月嬰也伸魔爪！「史上最恐怖戀童魔」赫克爾（Richard Huckle）獄中被刀捅死。（圖／翻攝自推特）

▲ 33歲的赫克爾性侵多達200名兒童，連6月嬰也伸魔爪。（圖／翻攝自推特）

實習記者許祐誠／綜合報導

英國有「史上最恐怖戀童魔」之稱的33歲赫克爾（Richard Huckle），13日在獄中被刺死。據警方最新調查報告指出，他死前被人使用「繃帶絞殺」和自製牙刷刀刺死，死狀相當悽慘。

據SKY News和BBC報導，警方在13日中午12點30分左右獲報，到場時赫克爾已經回天乏術，從警方公布的最新報告顯示，赫克爾是遭到繃帶等物品絞殺，兇嫌更用經過改造的牙刷「刀具」狠刺，導致赫克爾死狀極慘。警方目前鎖定29歲的重刑犯費茲傑羅（Paul Fitzgerald），認為應是他所為，現階段費茲羅傑已被關在獨立牢房中接受調查，不過並未對他做進一步逮捕或控罪。

費茲傑羅出生於北愛爾蘭，他曾在2009年犯下重大性侵案，並自誇「喜歡性侵女人」，在2009年被法院定罪前，曾性侵和毆打一名遛狗的15歲少女，還有騷擾高齡婦女的紀錄，當時警方還在他房間內找到一些犯罪自白作品，主要是他詳細描述自己「對於強姦婦女的熱愛」，還有「變態的性愛慾望」（perverted sexual desires）。

▲殺人,謀殺（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 赫克爾被人使用自製刀具刺殺身亡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

赫克爾曾在2006年至2014年期間，到馬來西亞擔任攝影師與英語教師，透過教會、學校以及孤兒院等管道，性侵多達200多名兒童，其中會小受害兒童只有6個月大，最大也只有12歲。

直到2014年12月，他搭機返回倫敦機場時，被警方當場逮捕，當時他被搜出來有多達2萬多張的性虐兒童照片，
其中1000多張紀錄下犯罪過程。最終在2016年，他因為涉及71項罪名，包括23項性侵兒童罪，被判22次終身監禁。入獄期間，他在今年5月還與一名連續殺人犯波特（Stephen Port）傳出男男戀，還發生性關係。

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