南韓足球代表團：北韓行是惡夢！　過海關花3小時「3天沒網路」

▲ 南韓隊作客平壤對決北韓，現場沒有任何觀眾。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓男子足球隊時隔29年首度北上平壤，15日為2022卡達世界杯足球賽亞洲區資格賽第二輪H組賽事與北韓足球隊對決，最終以0比0戰成平手，今（17）日凌晨回國。南韓隊在北韓的3天2夜間完全斷絕與外界的聯繫，讓許多球迷相當擔心。與代表隊同行的大韓足球協會人士則以「惡夢」來形容此次平壤行，且選手團還遭受北韓方大大小小的壓迫。

《中央日報》報導，南韓隊才剛飛抵平壤順安國際機場，北韓海關人員就展開施壓，要求南韓選手將包包裡所有物品都手寫下來。一般來說，出入境時隨身行李以X光機檢查，有異常時才會打開包包，以肉眼確認內容物，鮮少要求旅客親自寫下攜帶的所有物品。韓媒指出，北韓此舉是為累積球員肉體及心理上的疲勞，導致他們從落地到走出機場就花費近3小時。

此外，當地網路狀況也相當不穩。通常世界杯、亞洲杯等國際足球總會（FIFA）及亞洲足球聯盟（AFC）主辦的賽事都會提供網路，以便記者採訪及播報，但北韓並未遵守這項規定。南韓足球協會人員確認後指出，平壤金日成體育場架設的媒體中心只有一台電腦可以上網，但速度慢到幾乎無法使用。

因此，南韓代表團只有在飯店時才能與外界聯絡。隨團的足球協會人員指出，向飯店借到網路線，以電子郵件寄信回南韓，但北韓人員就站在後方，仔細檢查信件內容。球員在飯店的期間實際上等於過著被監禁的生活，也不能出門散步。

南韓足球協會指出，未來預計透過FIFA向北韓足球協會提訴。擔任選手團團長的足球協會副會長崔英一表示，協會內部正整開會議，討論提訴相關規定。