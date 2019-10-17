追求遭拒...他怒奔樓梯間堵人！掐脖逼問：哪時可以上妳？　強硬摸胸又恐嚇

▲台中一名男子追求女同事不成，竟然掐住對方脖子硬來。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名詹姓男子因工作上往來，對女同事小綠（化名）日久生情，沒想到他追求不成竟硬來！2016年6月他先是傳了多封騷擾訊息給小綠，包括「我想抱抱」、「上來陪我」等訊息，遭拒後竟在樓梯間強抱小綠，並上下其手，還出言恐嚇狠掐脖子。法院審理後，判他有期徒刑9月，仍可上訴。

根據判決書，因為詹男較資深，小綠時常向他請教工作事項，日子一久，詹男逐漸被小綠給吸引，決定展開追求，由於小綠始終沒有表態，他只好不斷質問，想確定2人關係。但小綠礙於工作關係不便直接拒絕，只好默默隱忍。

孰料，詹男2016年竟趁著端午連假，先傳訊息問小綠「明天會上班媽」、「明天估計樓上沒啥人」，獲得「你想多了」的回覆，隔日又傳訊息騷擾小綠「「妳有來嗎」、「我想抱抱」、「樓上沒人」、「我好無聊」、「上來陪我」等文字及傳送多組貼圖給小綠，暗示想要發生親密行為，但都沒有獲小綠回應。

在詹男的不斷騷擾下，小綠最後只好回復，「我無法離開，要幫忙接電話」，不料，詹男聞言竟恐嚇，「沒關係」、「你忙」、「後果自負而已」，並趁著小綠送公文時，強行抱她上樓。

過程中，小綠不願配合，詹男瞬間暴怒狠掐住她的脖子，導致小綠呼吸困難只能不斷搖頭，但詹男的手勁卻是愈來愈大，她只好先點頭敷衍，待詹男鬆手後才表示「我不要」，結果被詹男再度逼問「為什麼不接受我？」，並恐嚇「死人不會抱怨，也不會說不」，要脅要掐死小綠。

詹男見小綠不敢反抗後，一把將她抱上自己的大腿，狂問「為什麼不接受我」、「什麼時候可以上妳」等語，同時用左手掐住小綠的脖子，強吻臉頰、撫摸胸部。小綠見詹男情緒平緩後，才趁機返回辦公室，並報警處理。

法院審理時，詹男否認犯行，但更一審法官並不採信他的說詞，依強制猥褻罪判他有期徒刑9月。全案仍可上訴。

越想越不對勁！

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