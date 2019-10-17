重慶好好走／穿樓而過！屬於山城的魔幻交通「重慶輕軌」

記者鄭思楠、韋依蘋／台北-重慶報導

重慶因獨有的城市空間佈局，被稱「8D魔幻城市」，近幾年在網路爆紅！要說8D重慶最讓人百思不得其解的「景點」，非「李子壩站輕軌穿樓」莫屬，甚至成為火遍全世界的打卡景點。這裡輕軌穿樓而過的景象，成為來到重慶必看的奇觀。

▲李子壩站輕軌穿樓，成為來到重慶必看的奇觀。（圖／記者韋依蘋攝）

在大陸所有的大城市中，沒有哪座城市，能夠像重慶這樣，將城市空間利用得如此到位，把主城的邊邊角角、上上下下，許多地方都利用起來！為什麼會這樣呢？其實原因很簡單，因為重慶是一座山城，70%的土地都是山地。

在重慶，你會遇到許多奇怪的現象，比如輕軌竟然可以直接從居民樓穿過；高架橋可以設計成上下5層；8樓能停靠汽車等等。總之，很多城市難以想像的佈局，在重慶都能看到！

▲準備駛進「穿樓」李子壩站。（圖／記者韋依蘋攝）

而在「重慶最紅地標」的李子壩站，你可以看到一輛列車徐徐進入一棟住宅大樓，隨後再看到大樓中徐徐開出列車。很多遊客初次見到這樣輕軌穿樓的奇景，都會萌發出一個問題，「是先有了居民樓，還是先有了輕軌呢？」事實上，李子壩站和這棟居民樓是同步設計、同步建設、同步投用的，也就是說，兩者從設計之初就是以共生為前提條件。

▲▼輕軌上可以欣賞到嘉陵江180度的全景。（圖／記者韋依蘋攝）

李子壩站屬於「重慶輕軌2號線」，這是重慶最早開通的一條軌道，短短25站卻暢行無阻，可以看盡各種景色，能上天、能入地、能穿樓而過、能破牆而出，時而穿過高架、時而跑過橋下，還能越過山、跨過江，視覺衝擊力不亞於看一部旅遊風光大片。

▲▼暢行無阻的輕軌，不僅穿越高架，還能開在半山的叢林間。（圖／記者韋依蘋攝）

當然，除了李子壩站，還有許多讓人流連忘返的輕軌站。比如臨江門站至佛圖關站即是整個重慶唯一臨江的路線，搭上這一段可以欣賞到嘉陵江180度的全景；而佛圖關站至大坪站則是穿梭於半山的叢林之間，景色也讓不少人認為是輕軌路線中最美的一段風景。

此外，因依山勢建造的緣故，使許多軌道的上坡下坡超級彎曲。尤其是自楊家坪站至天堂堡之間，幾近90度的軌道更是一波接一波，不少人形容傾斜陡峭的程度有如「坐雲霄飛車」。不過，據《ETtoday新聞雲》記者實地體驗發現，搭乘的感受並沒有想像中恐怖，但確實能感受到一定的高度，「最蜿蜒的一段90度軌道，還讓司機一度緊急剎車以減低速度，是真的會有雲霄飛車正在爬坡時的緊張感了。」

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▼幾近90度的彎道，有如乘坐雲霄飛車的感受。（圖／記者韋依蘋攝）