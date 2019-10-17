隔14年鱟又出沒！嘉義布袋發現14隻野生活化石　年齡約1年至1年半

▲ 蘇銀添在嘉義縣布袋的好美寮濕地發現野生鱟。（圖／翻攝自臉書／蘇銀添）

實習記者許祐誠／綜合報導

嘉義縣近期有比恐龍還要古老、堪稱活化石的「鱟」出沒！當地生態保育協會自8月以來，執行當局「好美寮濕地稚鱟潛在復育棲地調查計畫」，至13日為止，共發現多達14隻野生稚鱟，也是台灣14年以來首次見到野生稚鱟，讓團隊人員感到相當興奮，也希望當地政府可以規劃為核心保育區，協助鱟在此地安心生活和定居。

嘉義縣生態保育協會總幹事蘇銀添自14年以前，開始在布袋鎮沿海保育，直到今年8月攜手熟悉鱟的台灣大學海洋所博士楊明哲執行政府計畫，才意外在3個月內發現13隻稚鱟，頭胸甲寬約為2公分多，約是脫殼5次的六齡鱟，年齡估計為1年到1年半。

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▼ 野生鱟大約只有2公分，年齡約為1年到1年半。（圖／翻攝自臉書／蘇銀添）

根據《聯合報》報導，蘇銀添表示，13日進行最後一次調查時，花3小時又發現1隻稚鱟，已經把全部稚鱟放回原地做紀錄，接下來會調查適合鱟族群生活和產卵的棲地，這次調查能夠發現多達14隻鱟，顯示棲地目前尚未遭到人為破壞，11月會向政府提交研究報告。

楊明哲也表示，他上一次觀察到稚鱟是2006年2月，之後13年以來，當地居民都沒有看過鱟的身體，這次的發現著實讓人感動，只是過去鱟因為具有醫藥研究經濟目的，因此林務局未列入保育類動物，但現在環境條件改變，應該重新把鱟公告列為保育類。

台灣西部沿海和金門地區，過去曾有許多鱟族群出沒，尤其是每當春夏季期間，雄鱟和雌鱟常會黏在一起，因此漁民常常可以一次抓到2隻鱟，又稱之為「夫妻魚」。只是隨著環境變化、棲地遭到破壞，鱟族群數量開始劇減，在台灣沿海變得相當罕見。