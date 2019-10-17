南韓總理將訪日「料24日與安倍會談」　日媒：進入會前最後協商

▲ 安倍及文在寅6月在大阪G20峰會上僅尷尬握手。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

二戰徵用工案挑起的日韓爭端不見好轉，南韓總統文在寅22日不會出席日皇德仁（Naruhito）即位儀式，改派總理李洛淵於22日至24日出訪，據傳有望與日本首相安倍晉三一對一談話。日本《東京新聞》17日援引政府高層說法報導，安倍希望在24日與李洛淵會談。

《產經新聞》也引用多名日韓政府人士說法報導，為推動安倍與李洛淵順利於24日對談，雙方已經進入最後協調階段。分析指出，由於安倍預計以此次日皇即位儀式為契機，與各國領袖會面，與李洛淵談話的時間不會太長。

▲ 李洛淵22日將出訪日本。（圖／達志影像／美聯社）

李洛淵22日將以南韓代表身分出席德仁天皇的「即位禮正殿之儀」，23日則將參加安倍主辦的晚宴。因貿易戰及《日韓軍事情報保護協定》（GSOMIA）降到冰點的兩國關係是否能在此次會談後重見曙光，格外受到關注。

安倍16日則在參議院預算委員會上針對日韓關係表示，「我們認為，不繼續對話是不行的，也無意放棄這種機會」，罕見的展現出與南韓對話的意願，但仍主張南韓法院對徵用工案的判決有違國際法。

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