燦笑妹揪友逛市集喝嗨　頭伸火車窗外吹風「直接削樹枝斷頸」屍掛窗邊進站！

▲羅泊喝醉將頭、手伸出火車窗外，遭到撞擊而死。（圖／翻攝自推特下同）

記者陳亭伃／綜合報導

英國一名28歲的女子2018年與朋友參加完聖誕市集後，準備搭乘火車返家，在車上更和朋友開心了幾杯酒，接著將頭和手伸出車窗外吹風，沒想到在短短兩分鐘，女子就撞上窗外的大樹，屍體垂掛在窗上，抵達下一站後，醫護人員立刻進行搶救，可惜仍回天乏術。

根據英國《鏡報》報導，女子羅泊（Bethan Roper）當時與朋友參加完聖誕市集後，在一同搭火車返家，卻因為已經帶有些許的酒意，加上到車上後仍持續飲酒，意識不清楚的情況下將頭、手伸出窗外透氣，卻沒想到夜晚鐵軌旁的樹木繁多，羅泊的頭直接撞上樹木。

直到火車停到下一站後，醫護人員緊急進到車廂內替羅泊進行急救，但因為頭部受到劇烈撞擊，經過搶救後仍回天乏術。根據羅泊的驗屍報告中指出，死者血液內有高濃度的酒精，飲酒造成的意識不清，可能讓判斷失誤，此外，報告也指出羅泊是「不斷在喝酒」。

▲羅泊頭部撞擊到樹木的部分。

據悉，該款火車2016年也曾出現過乘客因車窗造成意外喪生，但事後所屬的鐵路公司並沒有做出改善，僅在車廂內加了警告標語。如今再度傳出乘客撞樹的案件，鐵路公司也表示，這款火車將不會再營運。

過去在慈善機構的羅泊在遭遇意外後，她的家人決定將她的遺產成立兩個小型慈善單位，讓她的夢想可以持續。

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