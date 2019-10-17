期限到！　Foodpanda、Uber Eats交不出勞工名卡　各自開罰最高100萬

▲勞動部職安署今日證實Foodpanda、Uber Eats交不出勞工名卡。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部職業安全衛生署今（17）日表示，周一會同地方政府針對Foodpanda、Uber Eats兩家業者進行勞檢時，這兩家業者均未提供勞工名卡、出勤紀錄、工資清冊，當下就下令給業者2天的時間補足，否則將處以最高175萬罰鍰，但截止日就在昨天，這兩家業者仍舊交不出勞工名卡，因此地方政府勞工局將依違反「勞動基準法」第7條第1項、第30條第5項、第23條第2項等規定，裁罰2萬元以上100萬元以下罰鍰。

職安署表示，Foodpanda、Uber Eats已提供出勤紀錄、工資清冊，但仍未向地方政府的勞工局提供勞工名卡，因此地方政府勞工局將以違反「勞動基準法」第7條第1項、第30條第5項、第23條第2項等規定，裁罰2萬元以上100萬元以下罰鍰。



另外職安署也透露，目前所掌握的消息指出，Foodpanda及Uber Eats確實沒有做到職災通報，也就是未按時在發生職災8小時內通報主管機關，此舉違反「職安法」37條之2規定，可開罰3萬到30萬元。

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職安署指出，且根據勞基法規定勞工遭遇職業傷害而致死亡、殘廢、傷害或疾病時，雇主應依規定要在15天內給予補償，業者應該給付5個月喪葬費、40個月平均工資做為補償，但目前15天的期限尚未到期，因此地方政府勞工局會等期限到後再檢視業者有無處理，若未做出補償將裁罰2萬到30萬元。

職安署強調，目前地方政府勞工局都按照行政程序處理中，由於這樣的裁罰案件並非像外界所想的「開罰單」這麼簡單，中間還需要經過許多行政程序，才會行公文進行開罰，但勞動部一定不會姑息「假承攬、真僱用」的事實存在。