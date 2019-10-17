「颶風震海底引巨浪」再勾強震　新型態天災將逆襲人類…地震觀測竟未發現！

▲科學家發現新型態天災「Stormquake」。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

2019年稱的上氣候劇烈變化的一年，全球許多地區豪雨成災，剛遠離的颱風「哈吉貝」更重創日本。近日在《地球物理研究快報》（Geophysical Research Letters）中，就提到科學家發現兩種令人類害怕的天災「地震」與「颶風」已經有了新的合成物，目前稱之為「Stromquakes」（暫譯：風暴）。

根據《美聯社》報導，日前在挪威東部的颶風力量強大，導致海床出現芮氏規模約3.5級的地震，甚至可以持續數天；而這樣的震度可能會造成次級波浪與海底的相互作用，進而出現巨浪、海嘯等災難。

過去在眾多天災中，地震與颱風、颶風最為人恐懼，其所帶來的瞬間破壞力，往往讓建築物、遮蔽物無法招架，導致人類損傷慘重。佛羅里達州立大學地震學家范教授（Wenyuan Fan）則表示，「一開始當你聽到颶風或是颱風帶來地震、海嘯，會無法反應過來，因為當下根本不會聯想到誰會在颶風來臨時站在海底？」

但其實最終，地震並不是最危險的。范教授認為「我們真正要擔心的最後引發的災難」，「Stromquakes」在海中引發巨浪，跟海底相互作用後，就會開始劇烈晃動，這種情況會發生在大陸架很大、很平坦的地方。研究小組在2006年9月至2015年2月之間的墨西哥灣和佛羅里達州，新英格蘭，新斯科舍省，紐芬蘭，拉布拉多和不列顛哥倫比亞省附近發現了14077次類似地震。

此外，范教授也表示，地震學家通常在監視地震活動時，不會尋找震源，這也是會什麼「Stromquakes」到現在才被發現。美國地質調查局地震學家厄爾（Paul Earle）也表示，確實在尋找地震任務中，將波浪聲認為是噪音而已。