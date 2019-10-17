使用Google地圖被困在死路　薩丁尼亞島小鎮一年內144起走失事件

▲義大利薩丁尼亞島是著名旅遊勝地。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

Google地圖是許多人在外旅遊的小幫手，但在義大利薩丁尼亞島的小鎮包內伊（Baunei）卻派不上用場。去年小鎮共發生144起遊客迷路走失事件，鎮長為此設置告示牌提醒遊客，「不要使用Google地圖找路，盡量使用紙本地圖。」Google公司表示，「目前正在研究更好的道路。」

根據衛報報導，許多遊客到包內伊（Baunei）遊玩，在當地使用Google地圖指示找路，經常發生車子卡在路邊或是迷路事件。鎮長科里亞斯（Salvatore Corrias）向媒體表示，「有太多的轎車和小型車輛被卡在無法通行的道路上，有時甚至是越野車。」

消防局統計去年資料發現，遊客因Google地圖發生事故「走失」事件高達144起，最近的一次是2名觀光客開車前往白沙海灣，車子卡在狹窄的小路中。此外，許多遊客也常被困在Supramonte山脈無法通行的狹窄道路上，甚至還有人員失蹤。鎮長為此設置告示牌，「呼籲民眾不要依靠Google地圖，多使用傳統紙本地圖。」減少災害發生。

科里亞斯建議遊客前往該地區時可以先檢查一下路程，避免發生事故。當地政府也告知Google公司，地圖指示遊客前往不正確的道路。Google對此表示，「我們已經了解在薩丁島的問題，可能由於地形複雜而難以導航，目前正在研究更好的道路，讓駕駛員可以安全行駛。」