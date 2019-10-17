陳彥霖屍體赤裸！港警曾以「懷疑謀殺」申搜查令…「4點關鍵」列暫無可疑

▲陳彥霖與朋友約好隔天一起放學，最終卻不幸成為浮屍。（圖／翻攝自Chan Yin Lam臉書）

記者鄭思楠／綜合報導

香港15歲少女陳彥霖浮屍油塘事件，案情疑點重重引起大眾關注。消息指，上月22日發現女浮屍時，雖然無表面傷痕，但由於全身赤裸，警不排除任何可能性。2日後驗屍報告雖指，屍體無傷痕及無性侵跡像，但為進一步排除他殺可能性，警方曾以「懷疑謀殺」向法庭申請搜查令，索取香港知專設計學院監視器畫面。

據《香港01》報導，根據陳彥霖就讀的香港知專設計學院公開的監視器畫面，她於上月19日晚上6時59分赤腳離開校園，22日浮屍於油塘對開海面被釣魚人發現，屍體雖然無表面傷痕，但卻全身赤裸。當時警方不排除任何可能性，把案件列為「屍體發現」。

兩日後（24日），經法醫驗屍發現，屍體無表面傷痕、無可疑傷痕及無性侵跡像。隨後26日，死者確認身份為15歳失蹤少女陳彥霖。次日，警方為進一步排除他殺可能性，透過法庭申請搜查令向香港知專設計學院索取監視器畫面，由於涉刑事成份案件才能申請搜查令，所以曾以「懷疑謀殺」為由，向法庭申請。

據了解，警方檢查了監視器畫面，發現陳彥霖失蹤當日在調景嶺站丟下手機等財物，及獨自離開校園。由於死者無被性侵跡象、身上無傷痕，加上翻看監視器畫面後了解她失蹤前的行徑，及向家人、朋友了解其背景及失蹤前的心理狀況後，警方暫認為案件無可疑，續列「屍體發現」案。

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▼陳彥霖最新校內監視器影片曝光。（圖／翻攝自Youtube／mcsing）



