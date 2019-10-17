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QIC區塊鏈助攻　台灣白酒奪世界「二王一后」進軍大陸市場

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▲台灣本土開發的「交響樂藝術典藏系列賽酒」。（圖／記者馬叔安攝）

▲台灣本土開發的「交響樂藝術典藏系列賽酒」。（圖／記者馬叔安攝）

記者馬叔安／台北報導

台灣本土文創品牌「頂藏家」開發的「交響樂藝術典藏系列賽酒」，曾於世界三大酒類競賽中獲得金牌，如今這款酒將進軍大陸市場，並鎖定高端族群市場。「頂藏家」創辦人畢麗家指出，這次西進大陸是利用了搭配5G加速與區塊練技術的QIC技術，以及日本軟銀集團的會員庫，希望發揚中華酒文化。

「交響樂藝術典藏系列賽酒」於2019年於布魯塞爾「世界品質評鑑大賞」獲得白酒冠軍、9面雙金牌；也在美國紐約烈酒大賽拿下「世界白酒后」以及6面金牌；並在英國倫敦奪得白酒世界冠軍和9面至高銀獎。

畢麗家表示，會選擇大陸市場，除了當地的消費能力之外，也考量兩岸的飲酒文化差異，台灣年輕族群喝中國式白酒比例相較大陸少，因此這套酒直接瞄準大陸與國際市場，希望發揚中國的白酒文化。

▲畢麗家（中）。（圖／記者馬叔安攝）

▲畢麗家（中）。（圖／記者馬叔安攝）

所謂QIC（Quick Infrastruction Construction）是一種去中心化網路資源分享的基礎設施建設，為網際網路業務提供帶寬、計算、存儲和區塊鏈的服務，也有助於務連網和網路影片加速和邊緣計算領域的發展。

近年來致力推動QIC項目的日本軟銀企業和台灣「頂藏家」合作，並藉由軟銀即將上市的區塊鏈電子貨幣「孔子元」，登陸首站位於上海，讓大陸與世界更多人認識來自台灣的白酒文化。

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