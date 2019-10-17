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華聞快遞／四川9月CPI「破4」　肉價上漲仍是主因

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▲▼四川省。（圖／CFP）

▲四川省。（圖／CFP）

《四川》四川9月CPI「破4」　肉價上漲仍是主因

大陸國家統計局四川調查總隊16日通報，1至9月四川居民消費價格總水平（CPI）上漲2.5%，漲幅比上年同期擴大0.9個百分點。其中，受豬價大幅上漲影響，9月四川CPI同比上漲4.2%，漲幅較上月擴大1個百分點。這也是自2012年1月以來，當月CPI首次「破4」。（四川日報）

《重慶》截至6月重慶市實際利用台資62億美元

截至今年6月，重慶市累計批准台資企業1749家，累計實際利用台資62.78億美元，投資額1000萬美元以上企業210家。（重慶日報）

《福建》前三季度福建實際使用外資同比增長4.9%

福建省商務廳指出，1至9月，福建省新設外商投資企業1799家；實際使用外資222.3億元（人民幣，下同），同比增長4.9%。製造業和高技術服務業實際使用外資大幅增長。製造業實際使用外資129.7億元，同比增長19.9%；高技術服務業實際使用外資20.5億元，同比增長44.4%。（福建日報）

《海南》海南省推出5項措施為外商來瓊投資提供便利

海南省市場監管局相關負責人表示，此次出台外商投資便利化服務措施，旨在加快打造法治化、國際化、便利化和公開、透明、可預期的營商環境。5項措施包括設立「服務專區」、減少申請材料、簡化身份證明、實行住所申報、優化諮詢服務。（海南日報）

▲▼海南省。（圖／CFP）

▲海南省。（圖／CFP）

《北京》9月北京市CPI比上月漲0.1%

大陸國家統計局北京調查總隊16日發佈月份北京市居民消費價格變動情況。2019年9月份，北京居民消費價格比上月上漲0.1%；比上年同月上漲2.4%，漲幅與上月持平；1至9月，比上年同期上漲2.1%。（北京日報）

《廣西》廣西珠江流域再造林碳減排30餘萬噸 收入百餘萬美元

聯合國清潔發展機制官網指出，由廣西實施的「中國廣西珠江流域再造林項目」所生產的碳減排量再獲核證簽發。核證簽發的碳減排量為31.85萬噸二氧化碳當量，項目所生產的碳減排量由世界銀行生物碳基金全部購買，可實現碳匯交易額138.57萬美元。（廣西日報）

《上海》中國大陸玩具出口韌性強：前8個月出口增長16.7%

中國玩具和嬰童用品協會16日在上海公佈，今年1至8月，中國大陸玩具出口貨值315.24億美元，比去年同期增長16.7%，遠高於同期大陸全國外貿6.1%的出口增幅。（新華社）

《北京》9月人民幣貸款增加1.69萬億元

中國人民銀行15日公佈的數據顯示，9月，人民幣貸款增加1.69萬億元，同比多增3069億元；社會融資規模增量為2.27萬億元，分別比上月和上年同期多2550億元和1383億元。9月末，廣義貨幣（M2）同比增長8.4%，增速比上月末高0.2個百分點。信貸、社融和貨幣供應量三項數據均超過市場預期。（人民日報）

▼人民幣（圖／CFP）

▲▼GDP,關稅,中美貿易戰,人民幣（圖／CFP）

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