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早餐喝鮮羊奶！2童竟患「人畜共通」恐怖傳染病…發燒3周全身狂抽搐

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▲▼2痛早餐喝鮮羊奶，罹患恐怖傳染病。（圖／翻攝自看看新聞）

▲2痛早餐喝鮮羊奶，罹患恐怖傳染病。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省日前有兒童因為喝鮮羊奶出事了！梅州市一位年輕媽媽近段時間發現家中2個孩子經常發燒，其中一個孩子連續發燒了好多天，每天體溫都是39度以上；另外一個則是低燒，一般不超過38度。她心疼表示，這個異常情況要從自家開始訂「鮮羊奶」講起。

據《看看新聞》報導，半個多月前，劉女從一個私人農場訂購了「鮮羊奶」，每天早餐給2個孩子喝。不久，2個孩子就出現了發燒的情況，馬上被家人帶去了當地診所治療。沒想到，這樣普通的發燒當地診所竟然無法治癒，也查不出到底是什麼問題。全家嚇壞，急忙帶孩子來到深圳市第三人民醫院就診。

經過進一步檢測後，醫生發現2個孩子得的是「布魯氏菌病」。而且令人恐怖的是，沒過多久，和劉女同村的村民也陸續出現類似的症狀，一共出現20多例這樣的病人。

原來，劉女村裡的家家戶戶都喜歡給兒童喝鮮羊奶，有些人會煮熟後喝，有些人沒煮就給孩子直接喝，引發了疾病感染的關鍵。

▲▼2痛早餐喝鮮羊奶，罹患恐怖傳染病。（圖／翻攝自看看新聞）

▲病例證明。（圖／翻攝自看看新聞）

據了解，布魯氏桿菌可寄宿在綿羊、山羊、豬和牛等動物身上，在自然生態環境中適應力較強。患者通常透過接觸受感染動物的分泌物，或進食受污染的肉類或奶品而受感染，病徵與感冒相似。當布魯菌侵入人體後，會使人體體溫上升至40℃以上並引發全身抽搐等症狀。

醫生表示，「得了這種病的病人會出現常見的腦膜炎、脊柱炎或關節炎等併發症，年紀跨度從1歲多到80多歲老人都有；我們檢查他們村裡面喝過的羊奶，都能查出這個病菌，隨後馬上對這一批病人都進行了治療。」據悉，當地疾控中心接到訊息後，立刻將感染了病菌的羊撲殺，還對已感染的村民進行治療。

那這種現擠現賣的鮮羊奶到底能不能直飲呢？醫生表示，在沒有經過消毒的羊奶中，就會含有這種菌，「但只要在60度的溫度下加熱10到20分鐘，就可以被殺滅；因此大家在喝鮮羊奶鮮牛奶的時候，一定要高溫煮沸後飲用。」

目前，經過治療，除了一名老年患者還住院休養外，其他病人已治癒出院。

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