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媽醫院打點滴「長粉紅水泡」…兒子氣炸求償4億元！結局「免賠」網狂讚

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▲▼上海男拿父母遺體當做談判籌碼。（圖／翻攝自看看新聞）

▲上海男拿父母遺體當做談判籌碼。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

上海宋姓男子的父母10年前醫院去世，本該入土為安的2位老人卻在醫院太平間躺了整整10年，就是因為兒子的一個貪念，無法入土為安。法院日前判決兒子將遺體搬走，卻遭到對方死纏爛打叫囂「沒1個億（編按：人民幣，約新台幣4億元）休想」，甚至最後被逮捕都不忘討價還價，給出的賠償理由更讓人傻眼！

據《看看新聞》報導，10年前，宋男母親因腦部中風住院，打點滴時發生水腫，被兒子用熱水袋熱敷，結果將腿部燙出水泡。不過，宋男卻一口咬定是醫院打點滴操作不細心導致的醫療事故。1年後，母親在醫院去世，1個多月後父親也去世。

就是這樣，宋家人抓著1年前的所謂醫療事故大作文章，稱母親的死是醫院操作不當導致，既不鑒定也不起訴，就想要賠償，使本該入土為安的2位老人在太平間躺了10年。

日前，上海崇明區法院判宋男等人搬走遺體。他卻繼續無理取鬧，甚至求償1億元人民幣，最終被逮捕。誰也想不到，被拘留的他沒有絲毫悔改之意，唯一的轉變就是把索賠金額從1億元人民幣降到了100萬元人民幣。

▲▼上海男拿父母遺體當做談判籌碼。（圖／翻攝自看看新聞）

▲調解現場。（圖／翻攝自看看新聞）

執行法官集體討論後，決定從宋男的兄弟姐妹著手處理案件。一輪溝通下來，執行法官發現除了宋男，宋家的其他人其實都願意配合。他們苦惱表示，「他非常強勢，曾經放話說誰要是跳過他處理父母後事，他就要和誰拼命。」

為解決他們的後顧之憂，執行法官奔波聯繫了當地警局，促成了派出所對宋家兄妹的保護。在多方努力下，他們終於簽字同意，遷出父母遺體並火化處理。

宋男被釋放後見木已成舟，只能接受現實，也並沒有再去找自家兄妹的麻煩。法官也向他說明，雖然遺體火化了，如果還堅持父母死因問題需要醫院責任，可以另行提出訴訟，「只要有理有據，法院會依法判決。」

不過，宋男目前沒有就相關問題提出訴訟。

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