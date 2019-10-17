　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iOS 13普及率出爐！蘋果公布已有五成iPhone用戶升級　33%iPad運行iPadOS

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲蘋果於9月30日發佈iOS 13.1.2，這次更新修正了一些iOS 13.1.1明顯的錯誤。（圖／路透）

▲蘋果統計，有50％的iPhone都已經在使用iOS 13系統。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

蘋果推出iOS 13後，不斷出現各種bug，導致更新版本只能一推再推。但是，這似乎沒有對用戶的採用產生實質影響。根據蘋果指出，iOS 13發布後僅26天，已有超過50％的iPhone都在使用iOS 13。

蘋果將使用率分為兩類：最近四年推出的iPhone和所有的iPhone。截至2019年10月15日，在過去四年中推出的所有iPhone中，有55％已使用iOS 13，而38％運行iOS 12，7％仍在運行更早的操作系統。

至於統計擴大到當前正在使用的所有iPhone，其中有50％都已使用iOS 13，而41％的iPhone運行iOS 12，而9％的iPhone運行更早的操作系統。

另外，蘋果還發布了新的iPadOS的安裝數量，iPadOS是今年在WWDC 2019上推出的iPad新操作系統。過去四年中推出的所有iPad已有41％使用iPadOS，而仍然有51％使用iOS 12，甚至有8％仍使用較早版本。

當其擴展到所有iPad時，無論發布日期如何，現在有33％的用戶正在使用iPadOS。大約51％的人仍在使用iOS 12，而16％的人仍停留在該軟體的更早期版本。

與Google相比，蘋果喜歡凸顯系統升級數字，而Google的確在更新其Android操作系統的速度上較慢。iOS 13在iPhone上增加了黑暗模式和新的「尋找我的iPhone」應用程式等功能，而iPad有更好的網頁瀏覽器和文件管理應用程式。

蘋果目前已經發布到 iOS 13.1.3，並進行了各種錯誤的修復和性能改進。蘋果目前正在對iOS 13.2進行Beta測試，主要針對新的表情符號和其他部分更改。

ET快訊
韓國瑜屏東談觀光　網嗆：槍準備好了！衝會場一槍砰了這敗類
學生愛吃「國民早餐」4個月後慘洗腎！超多人都吃…營養師曝地雷
砂石車司機下跪「對不起」！少女母淚崩：我失去了媽媽跟女兒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iOS 13普及率出爐！蘋果公布已有五成iPhone用戶升級　33%iPad運行iPadOS

智崴攜手美國旅遊大廠插旗冰島　世界最北飛行劇院開幕

LINE Pay一卡通斷網補償方案出爐！　超商限時「6小時」10%回饋

非換不可！　Studio A統整必換iPhone 11系列的理由

華碩首創ZenBook Pro Duo互動藝術展　新媒體藝術家王宗欣、美力大使林予晞力推

英飛凌雷達技術導入Google Pixel 4　實現手勢控制

小米空氣淨化機3「5千有找」　適用15坪主打小家庭

6,400萬像素Redmi Note 8 Pro登場　手機照片可直接輸出3.26公尺巨幅海報

90Hz螢幕、50W快充！realme首款旗艦手機X2 Pro登場　台灣年底前上市

影／LINE Pay驚傳系統故障無法支付　官方：原因釐清中

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

黏住了啦！饅頭臉萌貓偷叼喜糖　糖果卡牙縫「扶臉崩潰」：救...駕...

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

颱風過後...野豬家族集體爆走避難　稀有畫面曝！網歪：最後的要被吃惹

韓勸蔡「跟進請假」大方拚選戰 她嗆荒謬：這就是一件錯的事情

子涵認做證人...澳門恩客一次20萬 「賣淫價碼曝光」父：她潔身自愛！

iOS 13普及率出爐！蘋果公布已有五成iPhone用戶升級　33%iPad運行iPadOS

智崴攜手美國旅遊大廠插旗冰島　世界最北飛行劇院開幕

LINE Pay一卡通斷網補償方案出爐！　超商限時「6小時」10%回饋

非換不可！　Studio A統整必換iPhone 11系列的理由

華碩首創ZenBook Pro Duo互動藝術展　新媒體藝術家王宗欣、美力大使林予晞力推

英飛凌雷達技術導入Google Pixel 4　實現手勢控制

小米空氣淨化機3「5千有找」　適用15坪主打小家庭

6,400萬像素Redmi Note 8 Pro登場　手機照片可直接輸出3.26公尺巨幅海報

90Hz螢幕、50W快充！realme首款旗艦手機X2 Pro登場　台灣年底前上市

影／LINE Pay驚傳系統故障無法支付　官方：原因釐清中

《聲林2》Lulu為觀眾謀福利　魏如萱大合唱「你啊你啊」

李永然、陳贈吉／法院審案須考量「三節送禮」的民間習俗

多年求子無果！75歲印婦試管終懷孕　醫院逼早產「真的太老」女嬰出生680克

史上「最恐怖戀童魔」死因曝光！遭「繃帶絞殺+牙刷刀狂刺」慘死

韓國瑜傾聽之旅太緊湊挨批「沾醬油」　韓競辦：民進黨管好自己就好

《Pokémon GO》雷吉洛克、雷吉艾斯、雷吉斯奇魯11/2回歸團體戰

33歲男自摸「蛋蛋變硬」...無痛癢竟確診睪丸癌　醫整顆摘了！

嚇人!　超大顆虎頭蜂巢　築在彰北國民運動中心「招牌」

鋼鐵郭粉票選「前10大黑郭立委」喊下架　蔡沁瑜6字回應

iOS 13普及率出爐！蘋果公布已有五成iPhone用戶升級　33%iPad運行iPadOS

3C家電熱門新聞

Windows 10更新再傳災情

蘋果iOS 13.1.3釋出　修正備份和藍牙連接等問題

非換不可！　Studio A統整必換iPhone 11系列的理由

Google無線耳機「Pixel Buds」功能大勝AirPods

Office 2010明年終止延伸支援

英飛凌技術導入Pixel 4　實現手勢控制

小米升級版空氣淨化機3　不到5千

升級前注意！macOS Catalina取消32-bit軟體支援

LINE Pay驚傳系統故障無法支付　官方：原因釐清中

LINE Pay一卡通斷網補償方案出爐！　超商限時「6小時」10%回饋

「捷徑」替你測試iPhone功能正不正常

小米再添新通路夥伴　終於與燦坤合作

iPhone SE 2 定價容量曝光！郭明錤：2020年將現換機潮

90Hz螢幕、50W快充！realme X2 Pro登場

更多熱門

相關新聞

非換不可！　Studio A統整必換iPhone 11系列的理由

非換不可！　Studio A統整必換iPhone 11系列的理由

iPhone 11系列登台開賣快要1個月了，根據Apple經銷商Studio A觀察，統整出有不少iPhone系列用戶趁著新機上市來更換，且大多都是使用時間超過2年，或認為自己已到達該換機時間的。

美反壟斷進展：4大科技公司已提交初步資料

美反壟斷進展：4大科技公司已提交初步資料

Apple跟瑤瑤借30萬「結局反轉」！

Apple跟瑤瑤借30萬「結局反轉」！

Safari疑似資料傳騰訊　防堵有招

Safari疑似資料傳騰訊　防堵有招

台積電早盤298元　一度挑戰300元大關

台積電早盤298元　一度挑戰300元大關

關鍵字：

蘋果iPhoneiOS 13AppleiPadOS

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

心愛主人過世　黑狗失聲哭到抽搐

Krystal爆現身雪莉靈堂！在現場崩潰痛哭

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

名嘴曝韓副手確定人選　鄉民：這人事布局太棒了

「一條線」比基尼案反轉！男友1799字還原真相

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

今晚別睡！長榮航空線上旅展凌晨開搶

好市多驚見F牌潮帽！佛心「官網3.8折價」下殺

母下葬40天　他太思念「鋤頭挖墳」扛屍騎車：媽回家了

主人醉倒地！二哈縮腳腳貼背陪睡

更多

最夯影音

更多
突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命
婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面