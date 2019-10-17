iOS 13普及率出爐！蘋果公布已有五成iPhone用戶升級　33%iPad運行iPadOS

▲蘋果統計，有50％的iPhone都已經在使用iOS 13系統。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

蘋果推出iOS 13後，不斷出現各種bug，導致更新版本只能一推再推。但是，這似乎沒有對用戶的採用產生實質影響。根據蘋果指出，iOS 13發布後僅26天，已有超過50％的iPhone都在使用iOS 13。

蘋果將使用率分為兩類：最近四年推出的iPhone和所有的iPhone。截至2019年10月15日，在過去四年中推出的所有iPhone中，有55％已使用iOS 13，而38％運行iOS 12，7％仍在運行更早的操作系統。

至於統計擴大到當前正在使用的所有iPhone，其中有50％都已使用iOS 13，而41％的iPhone運行iOS 12，而9％的iPhone運行更早的操作系統。

另外，蘋果還發布了新的iPadOS的安裝數量，iPadOS是今年在WWDC 2019上推出的iPad新操作系統。過去四年中推出的所有iPad已有41％使用iPadOS，而仍然有51％使用iOS 12，甚至有8％仍使用較早版本。

當其擴展到所有iPad時，無論發布日期如何，現在有33％的用戶正在使用iPadOS。大約51％的人仍在使用iOS 12，而16％的人仍停留在該軟體的更早期版本。

與Google相比，蘋果喜歡凸顯系統升級數字，而Google的確在更新其Android操作系統的速度上較慢。iOS 13在iPhone上增加了黑暗模式和新的「尋找我的iPhone」應用程式等功能，而iPad有更好的網頁瀏覽器和文件管理應用程式。

蘋果目前已經發布到 iOS 13.1.3，並進行了各種錯誤的修復和性能改進。蘋果目前正在對iOS 13.2進行Beta測試，主要針對新的表情符號和其他部分更改。