收網購包裹！他見箱子上「賣家懇求一段手寫」靜默了　網同感：真的會很火

▲網購包裹示意圖。（圖／CFP）

記者張嘉晏／綜合報導

某些超商店員或是貨運理貨員，都曾被民眾投訴過有「摔包裹」的行為，讓他們看了感覺不是很好。一名男網友日前收到網購的包裹時，看到賣家在紙箱上寫給貨運公司的一段話後，忍不住貼出來和網友分享，引發一陣熱議。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」中貼出一張網購包裹的照片，只見箱子上除了貼有「易碎品」字樣的貼紙，賣家在送出前還特地手寫一段話給貨運公司。

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只見賣家在白紙上寫著「拜託不要摔！！上次跟你們家貨運理賠都還沒有下文，真的這樣很困擾，我也不好意思跟我的客戶交待（代），我一家人求你們理貨人員跟司機大哥了！」

▲ 賣家懇求「不要摔！」（圖／翻攝自爆廢公社二館）

從新聞中可見，不少貨運人員都會用摔、丟的方式整理包裹，導致商品在送到客人手上前就破損；而這位賣家先前也深受其害，加上還沒拿到貨運賠償，因此才深切地寫下這段話提醒，讓原PO看了一陣靜默。

貼文一出，不少網友都有感，「之前有貨運直接在我面前摔我的包裹，瞬間火都起來了」、「友人寄模型玩具給同好，打開斷成兩截」、「賣家同時也把防撞措施做好，多一層保護」、「都有不好的經驗了，怎麼不乾脆換一家」、「易碎貼滿整個箱子」。

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