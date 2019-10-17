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台中救火殉職消防員兄長可望返鄉服務　黃偉哲指示台南市消防局全力協助

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▲台南市消防局長李明峯，10月17日上午前往麻豆張家探視張哲嘉的家屬，表達關心與全力協助將張員兄長張修銘調回台南市服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局長李明峯（左三），前往麻豆張家探視張哲嘉的家屬，表達關心與全力協助將張員兄長張修銘調回台南市服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台中救火殉職的消防隊員張哲嘉是台南麻豆人，哥哥張修銘也在台中市消防局服務，張家希望張修銘能調回台南服務，就近照顧家庭，市長黃偉哲指示台南市消防局長李明峯，10月17日上午前往麻豆張家探視張哲嘉的父母，表達關心與全力協助調回台南服務之意。

台南市消防局長吳明峯指出，殉職警消張哲嘉，其警專25期畢業，台南市人、未婚，畢業後到台中市消防局服務，於10月3日凌晨搶救台中市大雅區大雅區中和六路違章鐵皮工廠火災，特搜隊人員張哲嘉與謝志雄一組入室救災，後因火勢蔓延，在外監控火場狀況的帶隊小隊長發現，經多次以無線電連絡仍無訊息，懷疑困在2樓倉庫區，直到當日上午8時左右在現場找到兩人遺體，2人在2樓被坍塌建物壓住，相距15米，都已經嚴重碳化，因公殉職讓人心痛。

▲台南市消防局長李明峯，10月17日上午前往麻豆張家探視張哲嘉的家屬，表達關心與全力協助將張員兄長張修銘調回台南市服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲第一時間獲知後，當日即指示消防局局長李明峯指派轄區第二大隊長陳博文代表市長、局長前往殉職警消家中，向家屬探視協助。麻豆區長孔慶瑤及油車里長施福春，案發當日亦前往張宅家中慰問，治喪期間市府團隊亦持續與家屬聯繫給予協助。

10月17日上午8時30分市長黃偉哲指示消防局長李明峯，率第二大隊長陳博文與麻豆區長孔慶瑤及市府團隊至張家慰問，因殉職警消其哥哥也是台中市消防員，目前服務南屯區春社分隊，育有1女（未足3歲），消防局長李明峯表示會協助其哥哥調回台南服務，以利照顧年邁雙親。

據了解，總統蔡英文10月14日前往台中市立殯儀館，探視慰問殉職消防員張哲嘉家屬時，曾允諾讓張哲嘉哥哥張修銘調回台南市消防局服務，就近照顧年老父母，因市長黃偉哲17日上午要出席行政院院會，特別指派台南市消防局長李明峯明，17日上午先過去麻豆探望張家父母，表達關心之意，黃偉哲並交代李明峯要全力協助處理調地服務之事，儘早讓張修銘可以調回台南市消防局，方便就近照顧父母。

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