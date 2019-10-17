放韓假第一天！韓國瑜喊「重新檢討一例一休」　研擬收小琉球入島費





▲韓國瑜小琉球三隆宮舉辦土地傾聽之旅。（圖／記者洪正達攝，以下皆同）

記者袁茵／屏東報導

國民黨總統參選人韓國瑜的「韓假」首日（16日），選擇從屏東展開「傾聽之旅」，晚間抵達小琉球與鄉親會談，不少民眾紛紛上台提出自己的意見。此時，有一名女子提到希望廢除一例一休，而韓國瑜則直言「一定會重新檢討」。另外還有人提議收入島費，韓國瑜則說，這應該可以來思考。

韓國瑜啟動大選模式，身邊的維安也升級為總統級維安8個人，上午10點從台灣最南端的鵝鑾鼻出發，先前往車城保安宮參拜，接著再到竹田鄉成立客家後援會，拜訪東港區漁會，傍晚搭東琉線聯營船前往離島小琉球，在三隆宮辦「琉球夜話」。

許多人針對漁業三法、土地變更等問題吐露怨言，還有一名身穿藍綠色上衣的女子上台表示，「我希望說，如果韓市長當選中華民國總統，能夠廢除一例一休。」另外，也有一名穿著紅色上衣的男子提出，要收「入島費」，現在世界各地很多國家的離島都有收入島費，遊客在小琉球造成的髒亂，加上三更半夜騎摩托車製造的噪音，讓很多老人家晚上無法睡覺，「吵死了！」

針對許多鄉親的提議，韓國瑜致詞時提到，今天是他的傾聽之旅第一站，自己第一次到小琉球，更是第一次在小琉球過夜。他有聽過高雄副市長李四川說過，阿公和爸爸都是討海人，日子過得很辛苦，每天吃鮪魚、土虱，讓他覺得琉球人很幽默，而且琉球人有個天性，就是即使沒有錢，仍然樂觀面對，「小琉球，了不起！」

針對入島費，韓國瑜回應，這部分應該在縣政府這個層級就可以了，議會、鄉公所這邊應該有機會，也可以報這個案子。如果是中央，那是不是內政部或觀光局，這個他要查一下。不過這是一個新的概念，就是進小琉球要付一點費用，這像是城市消費稅的概念，因為遊客製造垃圾或是交通、環保等問題，所以麻煩付一個入島費，「這大家應該也可以來思考。」

至於一例一休這個案子，韓國瑜則強調，「一定會重新檢討！」

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