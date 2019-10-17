中國新加坡打造海陸貿易走廊　透過重慶連結「一帶一路」

▲新加坡盼能致力於打通中國及東南亞海陸貿易走廊。（圖／記者曾俊豪攝）

實習記者謝汶穎／綜合報導

新加坡和中國15日進行首次在重慶同時舉行4個雙邊合作機制會議，並簽署一系列協議，包括深圳智慧城市打造以及青年實習計畫等。新加坡把重慶互聯會議視為這次簽訂內容的重要焦點，希望以重慶為中繼點，創造一條海陸貿易走廊，打通中國西部以及東南亞。

國務院副總理韓正和新加坡副總理王瑞傑共同主持這次的會議內容，包括第15屆中新雙邊合作聯委會會議、第20屆中新蘇州工業園區聯合協調理事會會議、第11屆中新天津生態城聯合協調理事會會議和第3屆重慶戰略性互聯互通示範項目聯合協調理事會會議。

根據新加坡媒體報導，中國面臨美國的長期貿易戰，而新加坡的經濟成長則逐漸平緩，因此兩國有更大的動機進行合作。中共國務院副總理韓正表示，兩國都面臨貿易保護主義和反全球化的共同挑戰，對今年的會議有很多期望。

協定內容還包括新加坡通訊及新聞部(MCI)與深圳簽訂協議，擬定智慧城市計畫並連接商業生態系統，希望促進新加坡與中國科技部和各企業之間的關係。新加坡希望將自身打造成世界上第一個智慧國，目前主要在物流、金融服務、航空以及訊息和通訊技術上，提供現代化的服務。

新加坡也和中國簽訂雙邊實習交流計畫，提供理工學院和應屆畢業生到他國交流的機會，從明年開始，每年有500個新加坡學生可以在自己選擇的中國公司工作6個月。

兩國也正在推行一項長期目標，希望打造一條海陸貿易走廊，而重慶是這次會談中一個新的焦點。這條貿易走廊利用鐵路將重慶和廣西欽洲相連，並透過海上航線連結新加坡和其他國家。新加坡也能在重慶的連結下，在「一帶一路」的規劃中有更完整的聯繫。

其餘的協定還包括海關互利協議、中高級官員交流計畫、打造廣州創新中心、知識產權管理交易、通訊及媒體國際連結等內容。