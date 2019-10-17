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台積電開低走低　台股開盤小跌6點

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▲▼股市大盤。（圖／記者呂佳賢攝）

▲ 台股。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

華爾街投資人因中美協議前景不明，加上美債殖利率、美國9月零售業銷售數據等數據表現不佳，陷入觀望態度，美股四大指數收跌。台股今早開盤則小跌6點、以11,156點開出；截至上午9點07分，指數下跌22點來到11,140點。

台積電（2330）前幾日漲勢旺，今日則轉跌，開盤以295元開出、下跌0.51%，並持續走低，目前來到293.5元、下跌1.01%；股王大立光（3008）開盤4380元、漲幅0.11%；鴻海（2317）開75.3元、漲幅0.4%。

請繼續往下閱讀...

儘管美國公布一連串強勁財報，但投資人對於中美協議是否能順利簽署仍持觀望態度，加上美債殖利率再度走低、美國9月零售業銷售數據遜於預期等因素，美股四大指數收跌，費半更有逾1%跌幅。

美股道瓊指數下跌22.82點，收 27001.98點、跌幅0.08%；那斯達克指數下跌24.52點，收 8124.18點、跌幅0.3%；標普 500 指數下跌5.99點，收 2989.69點、跌幅0.2%；費城半導體指數下跌23.9點、跌幅1.47%，收 1601.79點、跌幅0.2%。

富蘭克林證券投顧表示，基金經理人對於全球經濟前景展望仍較為悲觀，主要著眼於貿易衝突所帶來的不確定性，可能影響消費需求與投資意願，對於全球經濟前景的衝擊也較難以評估，不過美歐以及中國等新興國家央行貨幣政策轉趨寬鬆、各國財政政策亦有施展空間，應有助於緩解總體經濟與金融市場的下檔風險。

此外，43%的經理人認為美中貿易衝突已是新常態觀察，顯示經理人已做好準備與這樣持續性的利空共存，投資情緒較為謹慎也有助降低資本市場大幅波動的風險。建議投資人無須過度悲觀，宜採取成長與防禦的多元配置，掌握反彈行情之餘也能防範潛在震盪風險。

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