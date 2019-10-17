鬼父性侵高二女兒「逼墮胎再繼續」　出庭掰怕失去她太寂寞

記者黃翊婷／綜合報導

日本岐阜縣一名父親阿健（化名）被指控性侵未滿18歲的親生女兒，還讓對方於高中二年級時懷孕，他為了掩飾犯行，竟然要求墮胎，之後又繼續逞慾。岐阜地方法院本月初開庭，阿健坦承之所以會這麼做，是因為擔心失去女兒很寂寞，最後被依法判處9年有期徒刑，掀起日本網友一面倒的批評。

▲阿健辯稱，是擔心失去女兒太寂寞，才會這麼做。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本文當事人無關）

根據《朝日新聞》報導，阿健以「不提供經濟支援」為由，對當時才就讀國中的女兒伸出狼爪，並在2016年7月、2017年7月以及2019年2月間分別在家裡以及車上發生性關係，甚至用手機拍下性愛過程。

雖然受害的女兒曾極力反抗，但還是被阿健用金錢以及家庭等理由強迫發生性關係，直到她高中二年級發現懷孕。阿健得知這個消息後，不但沒有收手，反而還要求女兒墮胎，之後又繼續性侵。

▲阿健曾逼迫懷孕的女兒墮胎。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock，與本文當事人無關）

「我會這麼做是因為擔心失去女兒會寂寞。」阿健本月初出庭時，不斷向法官解釋自己的行為，一切都是獨占慾作祟。不過，岐阜地方法院法官菅原曉認為，阿健的行為已經對女兒造成嚴重的身心傷害，就算他認罪服刑，也無法彌補受害者心中的傷口，最後依法判處9年有期徒刑，同時也希望他能好好反省自己的錯誤行為。

不過，這起事件經過媒體報導，掀起日本網友對於判決結果的不滿，並紛紛在相關新聞底下留言痛批法官判得太輕，「爸爸的腦袋有問題吧？」、「還以為是發生在國外的事，沒想到竟然是在日本」、「媽媽到底在做什麼？不可能什麼都不知道吧」、「女兒好可憐」、「爸爸的行為太鬼畜（指不人道、殘酷）了」。