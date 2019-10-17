伊林名模站上玉富伸展台！縱谷大地時裝秀19日登場嗨翻周末夜

▲「大地時裝秀」透過全國徵選後共選出8位專業組設計師作品，將由伊林模特兒站上伸展台精彩走秀。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

專屬花東獨特的時尚舞台「2019玉富自行車道 大地時裝秀」即將於10月19日東里鐵馬驛站華麗登場。邀請知名視覺及造型藝術家伊祐‧噶照為大地時裝秀設計裝置藝術外，也透過全國徵選後共選出8位專業組設計師作品，由伊林模特兒們精彩呈現。除此之外，當天也將首度公開沙布喇.安德烈獨家設計車衣，設計理念結合花東元素，預計2020年限量發行。

縱管處郭振陵處長表示，爲展現在地多元族群文化與地方創生能量，包含張以葳、簡杜雲君設計師的祖靈、王子欣設計師的Life kaleidoscope、吳博文設計師的我懷念昨天的夢、宋秋蘭設計師的山海戀、朱柏諺設計師的A trip to west、孫叡瑜設計師的編動、吳乃歆設計師的悠閒之旅、林詠梅設計師的玉見時尚等優秀作品在走秀活動中公開與民眾見面。

▲玉富自行車道沿線水稻田，優美景色是自行車愛好者和遊客打卡景點。



越晚越精彩，由花蓮媳婦杜詩梅主持的晚間的創意走秀，將由縱管處同仁穿上本次活動T-shirt走秀開場，還有來自各行各業的8組素人創意走秀，包含花蓮縣消防局、實踐大學服飾設計與經營學系、花蓮縣富里鄉東里社區發展協會、大庄公廨協會、海星中學、上騰工商-時尚造型科、富里鄉農會、原漾工坊，展現花東的熱情與活力。

除時裝秀外，中場還邀請長濱國中帶來的長鼓原舞、台灣首支原住民拉丁饒舌樂團BOXING、原住民女歌手黃莉、流浪公園樂團精彩表演，現場也設有潮農市集，並結合知名「餐桌上的部落旅行」，量身打造專屬於「2019玉富自行車道-大地時裝秀」的風味料理。

▲時裝秀中場穿插原民舞蹈。



第二屆的大地時裝秀，除了吸引全國各地設計師及學校、社區參加外，花東在地產業也加入活動贊助，包含安通溫泉飯店、紐澳華溫泉山莊、山灣水月溫泉會館、麗軒飯店、麗格飯店、虎爺溫泉會館卷、向上泛舟等提供參賽者住宿券、溫泉券及泛舟券，另外還有花王Biore也提供現場問卷抽獎，美景、美食及精采的表演節目，歡迎各地遊客共同參與盛會，開心嗨翻周末夜。

縱管處官網：https://www.erv-nsa.gov.tw/user/main.aspx

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