凌晨2點隔壁房「狂喊救命」！撕扯膠帶聲嚇壞房務　開門看…男子滿身血哀嚎

▲房間傳來「救命」聲，房務打開門一看嚇壞了。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者朱世凱／綜合報導

浙江省杭州市一間酒店近日發生一起恐怖血案，房務人員表示，當時凌晨2點多，突然有客人打來並緊張地說，「我聽到隔壁房間有人喊救命！」他害怕地趕緊報警，之後與保全一同到達出事房間，沒想到在門口就聽見了撕扯膠帶的聲響，打開門一看，果然看見滿身血跡的男子不斷安嚎，手腳全被膠帶綑綁，畫面相當駭人。

▼房務人員深夜接到客人緊急打來的電話。（示意圖／CFP）

據《錢江晚報》報導，房務人員表示，事發在上個（9）月某天，當時已經凌晨2點多，突然一通電話劃破了大廳的寧靜，他接起來後立刻聽見客人慌張地說，「喂？櫃台嗎？我聽到隔壁房間有人喊救命！」他只好和保安一塊到事發房間外細聽，結果就聽見房間裡有撕扯膠帶的細微聲音。

房務人員回到櫃台後，思來想去覺得不放心，便通知值班經理和撥打報警電話。員警迅速趕到現場後，大家就又一同到事發房間並敲門，隨後有一名中年女子來開門，沒想到此刻卻讓大家嚇壞了，因為旁邊還有一名穿著背心短褲的男子，全身是血被膠帶綑綁著，嘴巴也纏了好幾條膠帶，讓他無法再喊「救命」。

▼膠帶讓男子無法呼救。（示意圖／CFP）

除了這一男一女之外，旁邊還有2名男子，其中一名男子舉起手指，上面鮮血淋漓，他指著被綁住的男子喊道，「他咬斷了我的手指！」因為現場情形太過混亂，員警決定把他們都帶回派出所裡問話。

初步調查後發現，開門的中年女子和被綁住的男子曾經是夫妻，不過他們在2005年就離婚了，歷經多次民事裁判後，財產已經分配完畢；但女子不服氣，認為前夫撒謊欺騙法院，拿走了本該屬於自己的財產，所以多次單獨或者帶人上門找前夫，要求他歸還自己的財產。

▼男女離婚後，仍為了財產分配爭執不休。（示意圖／CFP）

不過前夫顯然不願意，他認為法院判決已經生效，就應該按照判決辦事。也因此，兩人吵了10多年仍沒有結果，即便前夫已經重組了新的家庭，女子仍然固執地認為對方是個騙子，並且到他的住處、公司、小孩學校附近到處發傳單、貼標語。為了讓前夫老老實實在財產協議上簽字，女子這次又帶了膠帶和剪刀等工具，還要求兩名男子陪同，趁著前夫熟睡時，突然闖入綑綁。

前夫在掙扎過程中，咬斷了其中一名男子的手指，並且不斷放聲求救，最終才讓隔壁房客揭發事件。上城區人民檢察院昨（16）日認定，女子和2名陪同男子涉嫌非法拘禁罪，因此批准逮捕。