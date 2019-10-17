沒錢好心痛！哈佛研究：減薪導致中風、心臟病風險增加17%

▲減薪可能增加心臟病發的風險。（圖／示意圖／pixabay）

記者錢玉紘／綜合報導

減薪或加薪對心情起伏影響極大，而美國一項研究顯示，這可能真的會對於心血管疾病有影響。被減薪的受試者中，心臟病發或是中風發生的風險增加了17%，而有被加薪的則減少了14%。研究團隊認為，這有助於醫生在診斷時，將財務狀況列入考量。

這項研究發表在《美國醫學會雜誌》上，由美國哈佛醫學院和麻州布萊根婦女醫院（Brigham and Women's Hospital）團隊共同進行，研究人員從全美4個區域招募了近9000名45歲至64歲的受試者，平均追蹤了17年。參加者會依找薪水的等級分成3組，分別是6年內薪水至少增加50%、維持穩定以及減少至少50%。

其中5分之一的受試者平均薪資從26,099美元升至53,347（加薪組），另外10分之一的受試者平均薪資則從40,516美元減到14,655美元（減薪組）。結果發現，薪水有增加的人，在未來25年內得到心臟病的機率減少了14%，而薪水減少的受試者罹患中風或是心臟病的機率增加了17%。

研究團隊的帶領者史蒂芬王（Stephen Wang）表示，除了薪水之外，還有其他一些機制可能導致被減薪的人有更高的罹患心血管疾病風險，「這包含健康習慣的改變，研究顯示有經濟壓力的人比較常吃熱量密集的食物，因為這些食物比較便宜，此外也跟吸菸、喝酒、憂鬱症等有關。」



研究小組也表示，這個結果還是有受到一些限制，例如健康出現問題的受試者可能就會被減薪，變成一個循環，但史蒂芬王認為，希望這項研究能夠讓醫生和大眾都了解到，財務狀況可能會給心臟病帶來風險，「這是讓病患增加心血管疾病風險的一項重要社會因素，但並未廣泛被討論」。