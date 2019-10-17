「黑心豆芽菜」白到發亮　「工業」漂白負責人判1年併科120萬罰金

▲「白到發亮」的豆芽菜，竟是不肖業者用工業漂白劑泡出的「黑心豆芽菜」，10/17北院判孫姓負責人1年徒刑。（圖／新北衛生局提供）

記者羅志華／台北報導

為了增加食品賣相，市場上的「創意」從來沒少過，曾有攤販用「福馬林」給魚打針維持「新鮮度」，一度引起關注，但消費者要面對的「挑戰」，不知還有多少。新北市衛生局與北市調2017年6月，稽查新北新店「元品農業公社」與桃園另2家工廠，發現他們以工業用漂白劑浸泡豆芽菜，當場查扣2740公斤白到發亮的「黑心豆芽菜」，北檢依違反「食品衛生安全法」，起訴孫姓負責人1家4口及另2名業者。北院10月17日判孫姓負責人1年徒刑，併科罰金120萬元，另3名參與家屬各判10月徒刑，併科50萬元罰金，桃園黃姓業者判6月徒刑，併科罰金10萬元，並沒收犯案用器具。

「元品農業公社」遭舉報自2016年底，與中壢地下工廠合作，以俗稱保險粉的工業漂白劑（低亞硫酸鈉）浸泡，讓豆芽菜變得更白、更硬，看起來更新鮮以增加賣相，並以每台斤8到10元，銷往萬華區萬大路第一果菜市場、三重力行市場、中壢果菜市場及基隆果菜市場等地，每日販售約2000台斤，長期販售獲利恐達千萬元，檢方查獲後，另查扣孫家帳戶數千萬元，以便日後追討不法所得。

這次被查出用來漂白的保險粉（低亞硫酸鈉），按規定只能用在金針乾、杏乾、白葡萄乾等脫水食品，於生鮮蔬果上（例：豆芽菜）禁止使用，若食用過量，部分過敏體質的人恐會引發哮喘、呼吸困難等症狀。

衛生局呼籲，一般生鮮未漂白的豆芽菜成黃色或棕色，而漂白過的豆芽菜，色澤發亮。在選購豆芽菜時，應避免購買外觀過白，且聞起來有異味的豆芽菜。如果仍不放心，建議食用前用清水浸泡，多次換水，亨煮時將鍋蓋打開，幫助殘餘物質揮發。

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