神水釀製！湘西巫鬼造就「酒鬼酒」　三眼泉的龍鳳傳說

▲酒鬼酒。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄、洪珮瑄、朱世凱／湖南－台北連線報導

說到湖南省，許多人都會立刻聯想到當地特產－「酒鬼酒」，它採用了高粱、糯米、大米（稻米）、小麥和玉米5種糧食為原料釀造而成，色澤透明、香氣馥郁、入口綿甜圓潤，讓人口齒留香難以忘懷。據悉，酒鬼酒還是利用具有龍泉、鳳泉、獸泉傳說的「三眼泉」為水質來製作，可謂是真正的「神酒」。

《ETtoday新聞雲》記者實地走訪湘西自治州酒鬼酒公司，發現大廳正門口就有個「酒鬼酒麻袋瓶」雕像，而麻袋在舊時是用來裝糧食的，與酒鬼酒運用純糧釀造而來的寓意巧妙呼應。另外，談到湘西，自然就會提到當地自古就有的巫鬼文化，湘西的人民會將人類的思想感情賦予大自然，使得山有山鬼，樹有樹鬼，酒也就有了酒鬼，只要向鬼神祭祀祈禱，就能滿足人類的世俗願望。

▼酒鬼酒麻布袋雕像。（圖／記者洪珮瑄攝）

台灣最具代表的白酒為高粱酒，中國的白酒文化因為種類繁多，因此劃分了12大香型，其中的馥郁香為「酒鬼酒」獨創，所謂二者為兼，三者為複，馥郁香就是指酒鬼酒兼具的濃、清、醬三大白酒基本香型的特徵，一口三香，前濃、中清、後醬（即濃香型、清香型、醬香型）。

酒鬼酒的生產方式也很特別，它是利用三眼泉的水所釀造，人們認為「好水才是酒的精髓」。而三眼泉的由來則來自一項傳說，當時氣候乾熱，多年不雨，大地龜裂，溪河全都乾涸了，但這個地方卻山清水秀、鳥語花香，三股泉水從苗山深處流出來，吸引不同神獸前來品嘗。

▼湘西人民自古就有巫鬼文化。（圖／記者陳政錄攝）

後來有傳言說，喝下龍泉的人，勇敢強悍，虎虎生風；喝了鳳泉的，俊美漂亮，能歌善舞；喝了獸泉的，聰明機靈，多智善謀，不少人就認為，只有三眼泉製作的才是真正的酒。

當然，有好水是不夠的，酒鬼酒採用優質高粱、大米、糯米、小麥、玉米為原料，以「根霉麴」和中高溫大麴為糖化發酵劑，採用保護區域範圍內的三眼泉水和地下水釀造，之後運用湘西的窖泥增香，再放入天然溶洞儲存，最終透過精心組合勾兌等技術完成蒸餾。

▼需要歷經多道工法的酒鬼酒。（圖／記者陳政錄攝，下同）

據悉，酒鬼酒曾獲法國波爾多世界酒類博覽會金獎﹑比利時布魯塞爾世界酒類博覽會金獎、中國首屆食品博覽會金獎、全國輕工博覽會金獎、北京國際經貿博覽會金獎、中國國際新產品新技術博覽會金獎和中國白酒典型風格金杯獎。到了2008年7月1日，原國家質檢總局更批準對「酒鬼酒」實施地理標誌產品保護。

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