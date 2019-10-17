影／客人叫外賣「不下樓取餐」：拿上來否則客訴！　他當場往食物吐4口水洩憤

▲客人要求將餐點送上樓，外送員氣得朝食物吐口水洩憤。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

美食外送正夯，不少人都喜歡在家叫外賣，不僅節省體力也能將時間挪去做其他事。不過大陸卻有一名外送員碰上客人刁難，他表示，當時正處於工作忙碌的高峰期（訂單很多），於是打電話請客人到樓下取餐，沒想到對方卻懶得下來，還說「不送上來就投訴你！」讓他氣得直接朝食物吐了至少4次口水。影片外流後，不少人都一面倒砲轟外送員行為。

▼外送員在路邊抱怨客人刁難，隨後做出失控舉動。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事發在上海市徐匯區，外送員因為碰上難搞的客人，因此拍下吐口水影片洩憤。影片可見，外送員先是飆罵「他X的」，之後又說「我到樓下給他（客人）打電話，要他下來拿，結果他不下來拿，還說送外賣的都會給他送上去的，X的！」接著就打開客人的食物盒蓋，開始朝裡頭猛吐口水。

報導指出，外送員之所以難忍怒氣，是因為薛姓女客人除了不願下樓取餐之外，還說如果不送上來就要投訴他，令他在尖峰時段感到困擾，才會做出踰矩行為。不過這段影片曝光後已經引起網友公憤，有人認為「客人下樓是體諒，不下樓也沒有錯」、「不下樓到底錯在哪？」、「看來叫外賣還要安撫好外送員心情呢」。

▼外送員將客人餐盒取出，之後開始「呸呸」往食物裡吐口水。（圖／翻攝自微博）

許多網友也留言回應，「外送員行為真的太過分了，應該取消外送資格」、「這種員工還不趕快開除，難道要放著等過冬？」、「沒素質的人，直接給差評然後投訴吧」、「心態崩了吧，就上去一下有什麼難的，這樣站著吐口水拍片，難道事情就能快點解決？」、「得罪餐飲業人員也是滿可怕的」。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下