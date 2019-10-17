吳神父參加門諾長濱長照站開幕　陳永興：也許足療讓長濱人長壽

▲門諾基金會長濱工作站熱鬧開幕。（圖／門諾基金會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

門諾基金會在長濱的工作站16日熱鬧開幕，這是門諾基金會陳永興董事長一直想做的東部U型長照網絡的一環，從門諾基金會花蓮綜合服務中心、玉里服務中心為核心，建立了十三個工作據點，目前最南端為台東東河，而陳永興董事長一直想沿鐵路未到達的「偏鄉中的偏鄉」亦即台東海線繼續建立服務據點，長濱是第十三個工作據點，而未來台東成功也將會是考慮的拓展地點。

門諾基金會之所以要在長濱開站，除了長濱是交通不易到達的海線之外，長濱的人口老化也是台東全縣第一，在7246位鄉民中，就有1699位鄉民是65歲以上高齡長者，比例為23.45%，獨居長輩有315人，身心障礙人數有645人（近9%），由於長濱老化指數是全縣最高（根據107年台東縣各鄉鎮人口數、獨居老人及身心障礙人口分布狀況統計表），陳永興董事長表示，這就是從事長期照顧22年的門諾基金會肯定要進駐的地點。

▲門諾基金會陳永興（左）董事長向吳神父（右）致意說，也許就是吳神父的足療，使得長濱的長者都很長壽。

現場嘉賓雲集，劉櫂豪立委服務處梁秀貞主任、長濱鄉公所秘書徐仲雄、鄉代會主席李光蘭等貴賓都來獻上祝福，比較特別的是好鄰居長濱天主堂吳若石神父也特地前來，他笑稱自己是瑞士出生的長濱人，很高興見到門諾基金會一起來偏鄉從事長期照護。

陳永興董事長也特別跟吳神父致意說，也許就是吳神父的足療，使得長濱的長者都很長壽，也是另類的人口老化詮解，陳董事長特別希望吳神父長命百歲，安心在長濱變老，門諾基金會會提供相關長者居家老化的服務支持長輩們。

▲加走灣日托站長輩們帶來精彩的表演「歡喜就好」。

基金會自2013年以來服務的加走灣日托站長輩們，也特地帶來精彩的表演「歡喜就好」，在熱鬧的歌舞聲中，長輩以自己的方式對門諾基金會說恭喜，也說很高興這附近有據點成立了，未來自己在這邊的長輩好友們也都有服務可以使用。目前門諾基金會長濱工作站提供各項服務，其中社區整體照顧體系、長照巴士、家庭照顧者支持團體、愛心輔具銀行為其中的重點服務，希望提供給長濱鄉的高齡長輩們各種長照資源。

長濱工作站便正式啟用，未來希望為更多鄉親服務，而門諾基金會也特地為現場長輩舉行輔具健檢活動，由愛心輔具銀行的輔具技師為長輩們調整輪椅、助行器，讓長濱工作站的開幕不僅是「開幕」，而馬上開始了服務的事工。未來會做更多，門諾U型照顧網，要讓花東長輩安心老。