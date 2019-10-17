去沖繩！親戚求代購北海道獨賣品「不都在日本？」　他怒：當建國北接仁愛路？

▲您出國常被要求代購嗎？（圖／資料照／記者王致凱攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「林北是去玩的，不是幫妳代購的…」一名男網友發文抱怨，「出國玩最O的就是，你已經在當地開始玩，鮮久不見的親戚好友突然出現，要拜託你買指定商品」，甚至在沖繩被要求買北海道東西。對此，有人提出4點心得獲讚翻，「你他O用掉的是人家珍貴的行李重量！這點我最不爽。」

當事人16日在「爆怨公社」臉書社團說，「偏偏這些指定商品是要捨棄行程，又超級難找的那種東西時，一整個煩躁。久而久之，出國幾次後，碰到這種一律都不讀，等到回國入境後才回應，『哎呀太不巧了，我回國才看到訊息，下次吧』。」

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原PO直呼，「林北是去玩的，不是幫妳代購的。最爆O屌的是去沖繩玩時，親戚要求幫她買一個指定的東西，那個特定名物還他O是北海道獨賣。我說『那太遠了不行欸』，她還嫌『啊不是都在日本嗎』？靠邀，妳以為是建國北路接仁愛路就到的距離噢？ㄍㄋㄌㄕ。」

▼許多人到日本必逛藥妝店。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

對此，其他人看了超有感說，「我都不會說要出國，還有那種叫人買高單價商品還不先給錢的，一概不理」、「代購可以付代購費、車馬費，我就買。天下沒有白吃的午餐，不然就是默默出去，默默回來，要PO文的回國再PO」、「沒常識的神邏輯，所以住台北方便去墾丁買滷味給我嗎？反正都在台灣啊！」

一名女網友則提出4點心得，希望大家了解：

1、出國玩只有幾天，要花時間幫你找商品，用的都是人家的旅遊時間。

2、買的東西都不會是在飯店隔壁，人家要一路提著走路、搭車、走路回飯店。

3、請人代買有沒有先匯錢？代買還要代墊，這樣對嗎？

4、你他O用掉的是人家珍貴的行李重量！這點我最不爽。

但該網友也說，「不過，還是要看交情啦！交情好的我OK。」也有人留言，「我出國都不講，訊息不讀，幫媽媽跟妹妹買些藥妝，其他一律不理。」

▼台灣人超瘋日本藥妝。（圖／資料照）

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