用熱氣球交朋友！　大陸旅交會河北登場　台東館詢問度破表

▲▼台東縣府交觀處江慧卿處長（右四）率團參加中國北方旅遊交易會。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

第24屆「2019中國北方旅遊交易會」10月14日至16日於河北石家莊市國際會展中心舉行。台東縣政府獲台東縣旅行商業同業公會邀請共同出席此一年度盛會，用台東熱氣球與大陸民眾做朋友，成功吸引民眾及旅行業者前來了解洽談，並將台東納入下次旅遊目的地及遊程項目。

台東縣由旅行商業同業公會曹德修理事長、交觀處江慧卿處長、工策會楊珍琪總幹事、米豆文旅共同攜手參與，在台灣館設立攤位行銷台東，詢問度破表的熱氣球嘉年華及紅烏龍茶，成為台東最佳代言人。

15日晚間台灣之夜暨旅遊推介會共一百餘人參加，包括台灣海峽兩岸觀光旅遊協會洪東濤主任、台東旅行商業同業公會曹德修理事長、台東縣政府交觀處江慧卿處長、工策會楊珍琪總幹事、北方十省市區旅遊主管單位及組團社業者，共同洽商未來合作送客及推廣台灣優質行程及旅遊產品。

▲台東館詢問度破表，熱氣球嘉年華及紅烏龍茶為台東最佳代言人。

縣政府交通及觀光發展處江慧卿處長表示，特別要藉由此次展會業者齊聚一堂難得時機，向十省市區民眾及業者推薦台東生態、活動及人文之美，提高台東旅遊聲量及知名度，持續經營推銷台東的美好，更希望洽談更多合作機會，成為下次旅遊目的地首選！

「中國北方（十省市區）旅遊交易會」，為大陸北方旅遊市場年度盛會，亦為台旅會宣傳推廣重要平台，自1996年起，輪由北京市、天津市、河北省、河南省、山東省、山西省、吉林省、遼寧省、黑龍江省、內蒙古自治區等十省（市區）主辦，今年已邁入第24屆，為大陸重要的觀光行銷活動，每年都吸引大陸或世界各國地區重要城市前往參與。