5歲女童玩溜滑梯「狂揉眼睛」癢炸！醫檢查拉出「20條陰蝨」嚇傻…還在蠕動

▲女童的睫毛處出現陰蝨。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一位媽媽表示，她近日帶著5歲的女兒寧寧（化名）到遊樂場玩溜滑梯和沙子，沒想到寧寧事後一直喊「眼睛癢」，還不斷用手揉眼睛，眼部也出現許多分泌物，她只好趕緊帶心肝寶貝就診。醫師檢查後發現，女童眼瞼處竟然出現20多條持續蠕動的陰蝨！

綜合陸媒報導，寧寧媽媽說，女兒到遊樂場玩完後，就一直揉眼睛還說「好癢」，過了一周後，眼睛就出現許多白色分泌物，而且有些還擦不掉，一開始她以為是結膜炎，所以就給寧寧點了幾天消炎的眼藥水，但情況卻不見好轉，只好趕快帶去南京市兒童醫院看眼科。

醫師蘭文表示，「剛看到這孩子的時候，就覺得眼部白色的分泌物不太正常，結果扒開眼睛嚇了一跳，因為她的睫毛根部有類似蟲子的觸角在動來動去，眼瞼處還有少許的血塊。」經過檢查後，確定寧寧眼部的症狀不是結膜炎引起的，而是被傳染了陰蝨，這些擦不掉的白色分泌物就是蝨子橢圓形的蟲卵。

▼陰蝨開始產卵，導致女童眼部出現分泌物。（圖／翻攝自微博）

醫療團隊趕緊用鑷子將眼瞼表面的蟲體拔除，之後再用剪刀剪掉所有附著蟲卵的睫毛，並清除陷在皮膚裡肉眼不易發現的蟲體。蘭文說，必須盡快清除所有的蟲體和蟲卵，否則陰蝨會越長越多，透過好幾次的檢查後，才順利清除女童眼部所有的蝨子，前後共取出了20多條活體以及10幾個蟲卵。

南京兒童醫院眼科主任陳志鈞表示，蝨子可以分為頭蝨、體蝨和陰蝨，頭髮中常見的蝨子是頭蝨，通常只能存活於毛髮中；體蝨主要寄生於皮膚褶皺處、腋下、衣服上等；而寧寧眼部的蝨子是陰蝨，可寄生在人體的陰部和眼睛，「頭髮上的蝨子與眼睛裡的蝨子並不是同一種，兩者也不能互相傳染。」

▼陰蝨可寄生在人體眼睛和陰部。（左圖／翻攝自微博，右圖／取自免費圖庫Pixabay）

他也說，陰蝨寄生在眼部，蟲體多位於睫毛根部，不易被察覺，以吸食血液為生，陰蝨的觸角和分泌的唾液會引起眼部的不適，主要表現為瘙癢、紅腫、分泌物增多等，而且陰蝨的繁殖能力非常強，通常8天左右就可由蟲卵孵化為蟲體，如果眼部的陰蝨不能及時清除，蟲體數量不斷增多，就有可能損傷瞼板腺（tarsal glands）等。

陳志鈞提醒，家長和孩子都應該養成良好的個人衛生習慣，飯前便後、外出回家及時洗手；不要隨意用手揉眼睛；衣服、床單要勤洗勤換；個人衛生用品要分開，尤其是在旅館、公共浴室等場所，不要使用公用的毛巾和洗漱用品等；此外，家長如果發現孩子頻繁揉眼睛，眼部分泌物增多，一定要多留心，仔細檢查孩子睫毛根部和眼瞼處是否有蟲體。如果發現異樣，及時到醫院治療，不要自己隨便使用藥物。