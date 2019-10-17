外送員遇警攻堅「已經拔槍我不敢送」　客服：麻煩你繼續送、遲到沒關係

▲高雄21歲歹徒丟步槍。（圖／記者洪正達翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜剛請假第一天，高雄就發生警匪對峙案！警方獲報，21歲毒品通緝犯高姓男子非法持有槍械，員警持搜索票前往，16日晚間8時與手持衝鋒槍的高男對峙30分鐘，最後他從4樓住處將槍丟下。沒想到這一切都被餐點外送員碰到，誇張的是客服人員還要他繼續送給客人「遲到沒關係」。

前鎮分局警方表示，21歲的高男有毒品前科，疑似非法持有槍械，聲請監聽後，認為時機成熟，便持搜索票執行搜索；高男當下為了滅證，將槍枝從4樓陽台往1樓丟棄。經確認他拿的是瓦斯衝鋒長槍，已被當場逮捕帶回偵辦。

▲外送員遇到警方攻堅。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

巧合的是，臉書《爆廢公社》同日有網友貼出一張對話截圖，可以看到一位外送員在警匪對峙當下，剛好要送餐點給嫌犯，警方本來想趁嫌犯開門取餐時抓人，但嫌犯驚覺有異拒絕開門，外送員就回報客服說「同事 這地址警察攻堅...我不敢送 自己先買掉了」。

沒想到客服竟回「稍等，麻煩你繼續送給客人～遲到沒關係，這邊可以幫你備註會遲點到」。外送員見狀說「外面便衣已經拔槍，裡面說如果要破門他們要開槍...我不敢送...」客服仍堅持他要送說「建議你先在附近等候一下再繼續送給客人，這邊幫你備註了，會遲點到」。

對此對話截圖有網友認為是在造假，留言說「這是電影情節吧」、「也太扯了」、「讓我想到喜劇之王...」；另外也有網友笑說「這是死命必達的概念嗎？」、「客服也太冷血了吧？」、「客服有病是不是」。