設下「龐氏騙局」3年騙69億元！波蘭詐欺夫妻被判15年刑期

▲波蘭夫妻設下「龐氏騙局」，騙走高達69億元。（圖／翻攝自citynews1130）

記者錢玉紘／綜合報導

波蘭一對夫妻透過大規模龐氏騙局（Ponzi scheme），總共騙了1萬8千名客戶，金額高達2億歐元（約台幣69億元），波蘭法院16日判處兩人15年以及12年半的刑期，再加上罰款以及賠償受害者。即便如此，當初他們騙走的2億歐元也只追回一小部分而已。

這起案子是波蘭近幾年來最知名的金融醜聞，詐騙夫妻名為馬辛（Marcin P.）及卡塔辛娜（Katarzyna P.），兩人在2009到2012年期間透過「安柏黃金投資公司」（Amber Gold）進行詐騙，向客戶保證現今將會用於投資黃金或其他貴金屬，但是卻利用這筆錢來支付每年高達16%的初始利息。受騙者有高達1萬8千人。

這起案子從2016開始審判，波蘭格但斯克市（Gdansk）法院在16日判定詐騙罪名成立，馬辛被判刑15年，而妻子卡塔辛娜則被判刑12.5年。此外，兩人還被以非法經營銀行以及洗錢等罪名起訴，法院判兩人必須支付約7萬歐元的罰金，還要賠償受害者，且10年內不得進行商業活動。

這對夫妻被指控，將詐騙得來的現金傳入其他帳戶或是公司內，像是快速破產的低價廉航「OLT Express」。而2億歐元的贓款也在3年期間快速消失，最後即便被判刑，也只追回一小部分而已。

龐氏騙局（Ponzi scheme）是非法性質的金融詐騙手法，名稱來自20世紀初美國的一個著名代表案例。到了今日，各種變體（資金盤）依舊存在金融市場中，成為一種詐欺形式，詐騙者會吸引投資者，並利用後期投資者的資金向早期投資者支付利息。