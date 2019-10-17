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名嘴陳敏鳳曝「韓國瑜副手人選確定了」　鄉民：這布局太棒！彌補韓的不足

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▲韓國瑜出席「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會」。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜近日表示，心中已經有規畫行政院長跟副手人選，不過要等到時機成熟時跟外界公布。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

有網友在PTT表示，名嘴陳敏鳳爆料，國民黨總統參選人韓國瑜的副手人選就是前內政部長李鴻源，「不得不說，這個人事布局真是太棒了！」而李近日就在新北市替韓掛起兩面競選看板，並具名推薦，但他曾表示沒有當韓副手的打算。

原PO今天（17日）凌晨發文說，「最新！震撼！資深媒體人陳敏鳳在《鄭知道了》節目時間快結束前爆料，韓國瑜的副手人選已經確定，就是李鴻源！李鴻源學養兼具，行政資歷完整，而且具備水利專長，絕對可以彌補韓市長不足的部分！不得不說，這個人事布局真是太棒了。」

韓國瑜15日在政論節目表示，心中已有規畫行政院長和副手人選，但要等到時機成熟時跟外界公布。而主持人列出7位外界推測的副手人選，包括前新北市長朱立倫、行政院前院長張善政、前台北縣長周錫瑋、李鴻源、台積電董事長張忠謀、立委許淑華、江啟臣，是否在韓的名單中？

▲▼王金平出席李鴻源新書發表會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼陳敏鳳爆料韓國瑜確定找李鴻源當副手。（圖／資料照／記者屠惠剛、記者洪靖宜攝）

▲韓國瑜和李鴻源。（圖／記者洪靖宜攝）

韓國瑜仍不鬆口，稱讚7位人選都相當優秀，這7個人有在思想的名單中，但礙於時機還沒到就先不宣布，等時機一成熟一定跟大家報告。

李鴻源近日在新北市替韓國瑜掛起兩面競選看板，並具名推薦。韓國瑜競選辦公室表達強烈感謝指出，李鴻源部長具備相當專業的治水經驗，韓國瑜身為高雄市長，深知高雄長期受淹水所苦，特別借重李鴻源的長才治水，改善高雄逢雨必淹的環境，今年這幾波大雨下來，已頗有成效。

韓辦表示，李鴻源呼籲，不要被民進黨的抹黑戰術蒙蔽，讓選戰回歸專業的政策辯論。韓辦說，會把握時間，將政策與理念傳達給每一位選民，感謝李鴻源的經驗，讓台灣這塊土地，因為有大家的付出，相信中華民國會越來越好。而李8月出席活動時，對於被點名當韓副手，他強調「從來沒有這樣的打算。」

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